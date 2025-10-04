Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani ima dve ćerke Miu i Lanu.

Mlađa ćerka Lana danas puni dve godine, a Luna se sada oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila fotografije sa ćerkicom.

Emotivna fotka iz bolnice

Luna Đogani čestitala ćerki rođendan Foto: Printscreen

Prvu sliku koju je Luna objavila bila je iz porodilišta, a uz nju je napisala: "Pre dve godine na ovaj dan mama je rodila svoje drugo čedo".

Nakon ove slike, Luna je podelila i trenutak kada je Mia upoznala sestru i napisala: "Na svet nam je došao anđeo, naša Lana".

