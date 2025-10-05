Bojan i Aleksandra Vasković upoznali su se dok je ona studirala medicinu

Bojan Vasković, frontmen grupe Leksington bend, od početka karijere miljenik je ženskog dela publike. Njegova popularnost je već godinama velika, a to pokazuje i broj ljudi koji je prisustvovao nedavnim koncertima ovog benda u Sava centru.

Bojan je mnogima najzgodnii pevač na našem prostoru, a njegovo srce osvojila je lepa doktorka Aleksandra.

Deset godina braka

Pevač je u braku od 2015. godine, od kada živi skladno i idilično sa svojom suprugom. Ona je, inače, bila zvezda nekoliko spotova Leksington benda, a prvi put smo je gledali u ekranizaciji pesme "Prišla" 2014 godine.

Kako je Bojan primetio, svaka pesma u čijem je spotu njegova izabranica bila glumica – postala je hit.

Par ima troje dece: Mihaila, Helenu i Anđelinu, koji im svaki dan čine uzbudjivim i zabavnim i koji su još više učvrstili njihovu ljubav, a mnogi ne znaju kako je sve počelo.

Kako su se upoznali Bojan Leksington i njegova supruga Aleksandra?

Bojan i Aleksandra Vasković, tada Jeličić, prvi put su se sreli davne 2012. godine, dok je ona bila na studijama medicine, a već posle nekoliko izlazaka rodila se ljubav koja ih vezuje i danas.

Kako je pevač istakao, njemu se ona dopala više nego on njoj.

- Ja sam se stvarno trudio oko svoje supruge, čak mi ona i kaže: “Nisam obraćala pažnju na tebe”. U toj situaciji nisam bio smuvan ja, nego sam bio uporniji – objasnio je.

U tom trenutku, Bojan je već imao uspešnu karijeru i pažnju javnosti, a svojoj dragoj nije davao povod za brigu.

- Ja sam Bojana upoznala kao popularnog pevača, znala sam u šta se upuštam kada sam ušla u vezu sa njim. Istovremeno, nikada nisam premišljala gde je i šta radi. Da sam u bilo kom trenutku osetila potrebu da se bavim tim stvarima, to bi značilo da na ispit stavljam obostrano poverenje i zajedničku budućnost – rekla je Aleksandra jednom prilikom.

Veridba na Tajlandu

Od tada su oni nerazdvojni, verili su se posle odmora na Tajlandu, a ljubav su krunisali brakom posle tri godine veze i uskoro je te 2015. na svet došlo njihovo prvo dete. Potom je 2019. rođeno drugo, a krajem 2022. godine i treće.

- Spontano sam se zaljubila u njega, u trenutku kada sam shvatila da nema problem da pokaže naklonost, da se otvoreno udvara. Nažalost, savremeni način života doneo je izvesnu distanciranost u muško-ženskim odnosima – istakla je svojevremeno Aleksandra. – Igraju se neke igrice, i devojke i momci glume da nisu zainteresovani kako bi podstakli zainteresovanost druge strane.

Supruga Bojana Vaskovića je, međutim, osvojena normalnim i otvorenim pristupom.

- Danas skoro da je potrebna hrabrost da bi se otvoreno iskazala ljubav. Bojan me je osvojio normalnošću i iskrenošću, takav je ostao do danas - istakla je.

Beba morala na operaciju

Nakon rođenja trećeg deteta, par je prošao kroz pravu dramu jer je beba morala na operaciju srca malo posle porođaja, a Vaskovići su sve pregurali uz veliku ljubav i uzajamnu podršku.

- Na sredini trudnoće u sklopu redovnih pregleda ustanovljeno je da naša beba ima urođenu srčanu manu koja će morati da bude hirurški korigovana u prvim nedeljama bebinog života. Suočavanje sa tim saznanjem bilo je samo po sebi traumatično, ali odlučili smo da damo šansu životu, te sam nastavila trudnoću trudeći se da je nosim sa radošću i verom u najpozitivniji mogući ishod – rekla je svojevremeno Aleksandra.

Inače, pisalo se da je Aleksandra Vasković na specijalizaciji ginekologije i akušerstva, a veoma je popularna na Instagramu, gde je prate desetine hiljada ljudi.