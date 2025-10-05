Slušaj vest

Pevačica Sandra Valterović (37) važila je za veoma atraktivnu, a otkako se povukla iz javnosti pre nekoliko godina o njenom životu se malo zna.

Sandru retko imamo prilike da vidimo na javnim dešavanjima, a sada se na Instagramu pohvalila i otkrila da nije podlegla trendovima, te da na svom licu ništa nije menjala.

- Ovako kako ja izgledam sa trideset i kusur, neke ne izgledaju ni sa 20. Toliko...

Sandra pokazala lice bez filera

- Dosta sam bila skromna. Bez ijedne intervencije na licu. Pa ni botoks - dodala je ona i zaključila:

- Prirodno se danas ceni jer je retkost. Razmislite o tome.

O majčinstvu

Podseti,o, Sandra je jednom prilikom ispričala da osoba ne treba da ima potomstvo, ako deci ne može da se posveti na pravi način i da ih vaspitava kako treba.

- Hvala bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla... Ovo je katastrofa, kako se dete vaspitava? Ne pravite decu, ako ne možete da ih vaspitavate! Postoje fina deca, da se razumemo, ja znam prva, ali ovo ostalo, ta fina deca su u manjini, moraju roditelji sa njima ozbiljno da rade, da im se posvete, da ne bismo svedočili raznim užasima koji se događaju širom sveta, ali i kod nas - poručila je ona tada.

