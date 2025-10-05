Slušaj vest

Pevačica Sandra Valterović (37) važila je za veoma atraktivnu, a otkako se povukla iz javnosti pre nekoliko godina o njenom životu se malo zna.

Sandru retko imamo prilike da vidimo na javnim dešavanjima, a sada se na Instagramu pohvalila i otkrila da nije podlegla trendovima, te da na svom licu ništa nije menjala.

- Ovako kako ja izgledam sa trideset i kusur, neke ne izgledaju ni sa 20. Toliko...

Sandra pokazala lice bez filera

Seksi Sandra Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Printskrin

- Dosta sam bila skromna. Bez ijedne intervencije na licu. Pa ni botoks - dodala je ona i zaključila:

- Prirodno se danas ceni jer je retkost. Razmislite o tome.

O majčinstvu

Podseti,o, Sandra je jednom prilikom ispričala da osoba ne treba da ima potomstvo, ako deci ne može da se posveti na pravi način i da ih vaspitava kako treba.

- Hvala bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla... Ovo je katastrofa, kako se dete vaspitava? Ne pravite decu, ako ne možete da ih vaspitavate! Postoje fina deca, da se razumemo, ja znam prva, ali ovo ostalo, ta fina deca su u manjini, moraju roditelji sa njima ozbiljno da rade, da im se posvete, da ne bismo svedočili raznim užasima koji se događaju širom sveta, ali i kod nas - poručila je ona tada.

Ne propustiteStarsPEVAČICA PRETI BIVŠEM DEČKU DA ĆE MU DEMOLIRATI KOLA: Došla ispred skupocenog automobila, pa sve objavila: Sledeći put neka vodi računa (FOTO)
Screenshot 2025-08-29 101356.jpg
Stars"HVALA BOGU ŠTO NEMAM DETE" Pevačicu osudili zbog izjave o majčinstvu: Ne pravite ih ako ne možete da ih vaspitavate
Kako danas izgleda Seksi Sandra
StarsOŽENJENI TAJKUN U AFERI SA PEVAČICOM! Ona se šokirala saznanjem, pa sve priznala: "Srednjih je godina, uvlači me u zamke..."
pevačoica LJubav
Stars"SANDRA NEMOJ DA SI SUJEVERENA" OBUKLA CRVENO DA SLUTI NA RADOST! Pevačica u BEZOBRAZNOM vešu čestitala praznike (VIDEO)
sexi-sandra.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP553 Izvor: kurir tv