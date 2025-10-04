Slušaj vest

Pevačica, Kaja Ostojić obratila se javnosti putem društvenih mreža povodom incidenta na svom nastupu, gde je bila prinuđena da prekine performans.

U objavi je jasno naglasila da nikom nije dozvoljeno penjanje na binu i da takvo ponašanje neće tolerisati.

Kaja Ostojić
Kaja Ostojić uvela pravila na svom nastupu Foto: Preent Screen

"Jedno važno obaveštenje za sve koji dolaze na moje nastupe i za osoblje i gazde lokala i organizatore istih. Nije dozvoljeno penjanje na binu nikom osim mojim muzičarima i obezbeđenju u trenucima kada je to neophodno", poručila je Kaja i dodala da sama odlučuje da li će ispuniti muzičke želje publike i u kom obimu:

"Moje je pravo i odluka da li ću nekom da ispunim muzičku želju i da li ću pesmu da otpevam celu ili samo strofu i refren."

Pevačica je takođe naglasila da ne trpi nevaspitanje i agresiju, te da će u takvim situacijama odmah prekinuti nastup.

"Ne tolerišem nevaspitanje i agresiju i u tom slučaju ću istog trenutka prekinuti nastup. Hvala na razumevanju", zaključila je Kaja.

Ovim saopštenjem Kaja je jasno pokazala da želi da njeni nastupi proteknu u profesionalnoj atmosferi i uz poštovanje osnovnih pravila ponašanja

Kaja Ostojić Foto: Privatna arhiva, Instagram

Progovorila o suprugu

Kaja Ostojić progovorila je o suprugu Milošu, s kojim uživa u skladnom braku i koji je, kako kaže, jedini muškarac koji je našao način da je osvoji i zadrži uz sebe.

Iako žene širom sveta lude za holivudskim glumcem, atraktivna brineta kaže da, pored njenog dragog, čak ni Bred Pit ne bi imao šanse!

- Moj suprug je jedini muškarac koji je znao da me osvoji. Pored njega niko drugi nema šanse, samo on zna kako i s koje strane da mi priđe. Ne bi mogao da me osvoji čak ni Bred Pit! Nisam lak zalogaj koji mogu da sažvaću i svare - rekla je s osmehom Ostojićeva, koju smo sreli na otvaranju jednog restorana, i dodala da veštine u kuhinji nisu glavno oružje za očuvanje braka.

Kaja Ostojić u peškiru

 Kaja Ostojić ne krije sreću kad je pored svog partnera

Kaja Ostojić se oseća srećno pored svog partnera Izvor: Kurir televizija