Slušaj vest

Stanija Dobrojević dala je svoj sud o ispovesti sina Sine Ahmić, Neria Ružanji.

- Nerio je tek došao u javnost, nikada se nije oglašavao - rekla je voditeljka.

- Za rijaliti je ludilo mozga. Inače, ja ne pratim nikada to uživo, pogledam samo na Jutjubu udarno. Videla sam da ulazi neko detence! To je meni baš onako šokantno, blago rečeno, zamisli vidiš da ti je dete ušlo. Ja nisam ostvarena u toj ulozi, ali mislim da bih uletela tamo za svojim detetom. To je baš strašno - rekla je Stanija.

- Meni je to strašno jer je javno, to je rijaliti, to je realnost. Dešava se da je dete ušlo i optužuje majku javno, sigurno i ona ima svoju stranu priče...Te optužbe da je želela da gurne njegovu trudnu verenicu, to je prestrašno. To mi je toliko strašno da moj mozak ne može da prihvati da je to realno. Ne mogu da shvatim da to postoji.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević o gubitku bebe Foto: Printscreen YouTube

Kako je istakla, Asminu je zabranila da joj priča o Ahmićima i rijalitiju.

- Mogao je da priča samo u onom početku i kada sam bila najviše na stubu srama! Ja nisam deo njihovog odnosa, niti to što on ima sa njegovom bivšom i njenom familijom i ne mešam se u to! Striktno sam mu zabranila da sa mnom priča o njima i o rijalitiju. Šta je izdržao?! Javlja se po emisijama, vija Miću po Beogradu...On mora tamo nešto to svoje da pusti, možda je previše i otrovan od toga što su mu radili, ja sam nekako oguglala, to što je on trpeo sam, slušala je njegova porodica, oni nisu možda tragičnije doživeli nego ja...Ljudi javno ne znaju šta je u četiri zida, niti sam dužna da šta ja objašnjavam. Meni je bitno šta je u četiri zida! Mogao je on da bude sa sto Stanija, njega kada neko žacne, on ne može da se iskontroliše, on mora da odreaguje. Imali smo život iz snova i onda on uzme i gleda na telefonu šta rade Janjuš i Aneli, mene je to izluđivalo, ja mu kažem: "Vidi šta imaš, imaš mene", on mi kaže: "Ne gledam jer me zanimaju, nego me pljuju". I ta žena je jedva dočekala da ja nešto izjavim, pa je davala izjave protiv mene. Ja sam uvek imala žensku solidarnost, ja sam obmanuta, izlagao me je u početku. Druga strana nije mogla da bude bar malo čovek i da kaže: "Pa čoveče, on je izlagao i nju" - rekla je ona.

O poklonu od 2 miliona

- Mnogima su popadale vilice kada su videli tvoj poklon, u pitanju su dva miliona dinara - rekla je voditeljka.

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Tačno je da mi je poklonio taj novac, nisam želela da prihvatim. Njegovo obrazloženje je bilo da uzimaju novac na konto mog imena, kao proslavila sam ih sve i njega, kaže da će mnogo više da zaradi i dao je pare. On je prema meni uvek bio džek, ja mu nisam dozvoljavala da baca novac za mene. Nekome je to san, meni nije! Evo, on u Rumi kada vidi Rome, on ode i pokupuje im ne znate koliko, on je takav, on kada ima daje svima, kada nema, nema - rekla je Stanija.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: