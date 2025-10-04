Slušaj vest

Teodora Džehverović rešila je da unese vatru u prve hladne dane i zimu koja je očigledno požurila ove godine. Provokativnim fotografijama koje ostavljaju bez daha, popularna pevačica podigla je temperaturu – i to ne samo na termometru!

Foto: Preent Screen

Teodora je još jednom pokazala da za nju ne važe godišnja doba – leto nosi sa sobom gde god da se pojavi. Nasmejana i samouverena, u potpunosti je očarala svoje pratioce koji su zapalili društvene mreže komentarima.

"Najzgodnija pevačica na domaćoj sceni", "Boginja!", "Ova žena gori!", samo su neki od komplimenata koji su preplavili njene objave. Nema sumnje – Teodora zna kako da ukrade pažnju i ostavi utisak, bez obzira na vremenske neprilike.

Dobila popust za novu nekretninu

Pevačica Teodora Džehverović postala je vlasnica još jedne luksuzne nekretnine, a najnoviji stan nalazi se u srcu Beograda, i to na impresivnom 21. spratu.

1/11 Vidi galeriju Pevačica Teodora Džehverović pojavila se večeras na promociji novog projekta kolege Devita Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je za ovaj dupleks izdvojila čak 400.000 evra

Otkako je Beograd na vodi počeo da se gradi, Teodora je svima pričala kako bi volela da živi tu. To joj je bila velika motivacija u prethodnim godinama. Iako joj nije bilo lako, uspela je da ostvari svoj cilj, sama, svojim radom i trudom. Kupila je dupleks na 21. spratu u jednoj od zgrada u Beogradu na vodi. Dobila je i popust od prodavca, koji joj je priznao da je njen fan! Ne znam tačno koliko je uspela da uštedi, ali znam da ga je na kraju platila oko 400.000 evra. Osim toga, kupila je i dva parking-mesta u garaži u sklopu te zgrade - rekao je izvor blizak pevačici i dodao da Teodora još uvek ne planira da se useli u svoj novi dom, dok ga potpuno i po svom ukusu ne uredi.

- Ona želi da svaki detalj u stanu bude savršen, pa je angažovala arhitektu i dizajnera enterijera. Mermerni sto je naručen iz Albanije, fotelje od jagnjeće kože stižu iz Turske, a posebnu pažnju posvetila je kupatilu, jer je želela hidromasažnu kadu i lavabo specijalnog oblika.

Kurir.rs

Vreli ples Teodore Džehverović