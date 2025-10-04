Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su 25. septembra ozbiljnu saobraćajnu nesreću u blizini isključenja za Arenu. Iako su srećom prošli sa lakšim telesnim povredama, događaj je uznemirio njihove fanove i izazvao veliku pažnju javnosti.

Sada se, po prvi put nakon nesreće, oglasila i Katarina. Na Instagram profilu svog brenda podelila je video snimak, uz emotivnu poruku koja je privukla veliku pažnju.

Snaga je u onome sto smo preživeli!

Nakon svega što smo prošli, svaki korak ka oporavku je podsetnik na našu snagu. Ovaj video je dokaz da smo jači nego ikad, i da svaki izazov samo dodatno oblikuje našu volju i hrabrost. Hvala vam što ste uz mene!

"Koliko mi je drago sto te vidim ponovo hvala Bogu da je sve ok", "Braaavo Kacoo, nedostajala si nam, u nove pobede" Bili su samo neki od komentara

Organizuju proslavu

Folk pevač Darko Lazić, nakon saobraćajne nesreće u kojoj je povređen on i njegova supruga Katarina, organizuje veliku proslavu u porodičnom domu.

Lazići će sledeće nedelje krstiti naslednicu Srnu i tim povodom okupiti prijatelje i porodicu, a sve će biti organizovano u njegovom rodnom mestu, Brestaču.

Nakon krštenja u crkvi, Darko i Kaća su organizovali proslavu, a pripreme uveliko traju.

Žestoka svađa

Kako je Kurir nedavno pisao, Kaća je od nesreće sva iscrpljena i krajnje razočarana u Darka, zbog čega razmišlja i o razvodu.

- Za vikend je došlo do teške svađe u Brestaču. Kaća ne može da pređe preko toga što se Darko opet odao alkoholu, iako joj je obećao da više nikad u životu neće okusiti ni kap žestine. U žaru svađe, rekla mu je da su završili i da odlazi kod svojih. Ona je toliko ljuta da nije birala reči. Nazvala ga je pijandurom zbog koje je mogla da pogine i da ne želi da ima ništa s njim i da želi razvod. Da li je to samo trenutno jer je očajna i besna zbog svega ili će se predomisliti, ne znam, ostaje da vidimo. Kaća je vrlo tolerantna žena i mnogo je žrtvovala kako bi pomogla Darku da se izbori s porocima i vrati normalnom životu i taman kad je sve bilo kako treba, sad se desi ovo... Baš je razočarana. Otkad se vratila iz bolnice, ne izlazi iz kuće, povukla se i ne želi da priča ni s kim. Sve vreme ponavlja da ne može više ovako da živi - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

- Istina je da je udesu prethodila njihova žestoka svađa jer je pre fajronta počeo da pije, što se i vidi na nekim snimcima koji su objavljeni u medijima, iako je on to sve demantovao. Kada je Kaća videla da je popio, iako mu je više puta rekla da na to i ne pomišlja, odmah je tražila da krenu kući. Zbog njene reakcije on je bio jako besan i u automobilu je sve vreme vikao na nju, a onda je došlo i do udarca u autobus. Znam i da mu je tokom svađe u Brestaču rekla i da ju je javno izblamirao jer tvrdi da nije pio i sve pravi ludima, a postoje snimci na kojima se vidi da je pio, kao i saopštenje policije. Kaća je razočarana i zbog toga što sad počinje da veruje u neke priče koje su do nje dolazile ranije - šta je sve radio i kako je lagao, a ona je odbijala da to prihvati. Poseban haos je nastao kada se u svađu umešala i Darkova majka Branka, koja ga je branila, što je nju još više iznerviralo. Lazić je zbog cele ove situacije jako nervozan. On na sve načine pokušava da odobrovolji Kaću i moli je za oproštaj, ali ona mu se ne javlja. Kako bi izbegao dalju svađu, Darko je tog dana otišao za Beograd, gde se i dalje nalazi - zaključio je sagovornik.

