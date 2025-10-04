Slušaj vest

Pevačica Vanja Mijatović nedavno je progovorila o svom emotivnom životu, saradnji sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i planiranim duetom.

Ona ne krije činjenicu da joj izuzetno laska ju komplimenti na račun njenog izgleda te da joj često govore kako izgleda lepše uživo nego na TV-u.

- Nekad stvarno izgledamo mnogo lepše uživo, što meni ljudi često i kažu, da sam lepša uživo, nego na televiziji. Sviđa mi se to, ne bi bilo dobro da je obrnuto. Samokritična sam, smatram da je ako je u normalnoj meri, da čovek može da napreduje u svakom smislu - rekla je ona, pa se osvrnula na duet sa koleginicom Aleksandrom Mladenović:

- Svaki dan smo zajedno, sa duetom sam prezadovoljna. Meni se pesma jako dopada, vidim da se i ljudima dopada. Ona u svom fazonu, ja svom, svaka ima svoj stil.

Spremna za novu ljubav

Kada je reč o ljubavi nakon razvoda, spremna je.

- Jaoj molim te, čekaj da se odmorim malo, ko zna, ne razmišljam o tome. Nije da nisam otvorena za novu ljubav, samo mi trenutno odgovara ovako, sasvim sam srećna, ja sam tip koji voli i ume da bude sam. Nije mi teško. Ne zavisi mi život od partnera - kaže ona.

Uplašila se za Darka Lazića

Nedavna vest da je Darko Lazić doživeo saobraćajku zatekla je sve, posebno njegove kolege a Vanja prokomentarisala šta o tome misli:

- Katastrofa. Nisam se čula sa njim, odmah sam pisala Andreani, jer nisam htela da smaram sa porukama, znam kako je to. Kad sam videla mnogo mi je žao bilo, pomislila sam: “Jao, ne opet”. Generalno sam osetljiva kada vidim bilo kakve nesreće, a kamoli kada mi je neko drag - rekla je ona pa prokomentarisala da postoje situacije kada pevači pevaju i kada im nije do toga

- Milion puta sam pevala i kada mi je teško i kad te boli glava, stomak, noga i kad ti je psihički teško, i kada je nesrećni slučaj u pitanju, ali takav nam je poziv, nije uopšte lagan, ali je prelep. Ja sam zahvalna Bogu što imam ovaj talenat - kaže ona ističući da “najlepši osmeh imaju tužni”: - Kad sam najtužnija bila, ljudi su mi pisali “Wau, kako sijaš”. Valjda je to odbrambeni mehanizam. Nesvesno to rade ljudi, pa valjda i ja. Ne dam puno da se vidi kako se zaista osećam i ne volim generalno da smaram ljude oko sebe nekim svojim momentima. Povučem se u svoja četiri zida, odbolujem i idemo dalje. Što bi rekla Cekili: “Živ se čovek na sve navikne.”

Odnos sa Gastozom

Ona je nedavno najavila i duet sa rijaliti pobednikom Elite Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je prokomentarisala gde je "zapelo" i zašto se to još nije realizovalo.

- To mi je bolna tema. Imamo mali problem, morali smo sve da promenimo, trebalo je da snimamo spot, ali će se to odložiti za dve nedelje. Ne bih da pričam, da ne ispadne nešto kako ne treba. Čekam organizaciju da mi jave datume. Gale je spreman, ali ćemo zbog nekih stvari odložiti - rekla je Vanja, otkrivši kako joj se dopada Gastozova devojka Anđelom ĐuričićFenomenalno mi oni deluju. Poznajem Gastoza, videla sam tu emociju, totalno su različiti, a opet idu zajedno. Privikli su se jedno na drugo, Anđela je navikla na njegov humor, preslatki su mi. Sasvim mi kompatibilno deluju.

