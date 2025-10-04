Slušaj vest

Zdravko Čolić iza sebe ima pregršt hitova, a jedan od najpoznatijih svakako je pesma "Pjevam danju, pjevam noću". Iako nosi veselu melodiju i podstiče na ples, iza nje se krije izuzetno tužna i istinita priča.

Tekst ove pesme napisao je čuveni pesnik Branko Radičević 1847. godine, a posvetio ju je svojoj neostvarenoj ljubavi Mini.

Bila okružena najuglednijim ljudima

Mina (Vilhemina) Karadžić bila je kći reformatora srpskog jezika, Vuka Stefanovića Karadžića. Bila je zvezda bečkog života, obrazovana i talentovana (bavila se i slikarstvom), okružena naujglednijim ljudima od kojih su mnogi bili njeni udvarači. Govorila je 4 svetska jezika i odlično svirala klavir.

Zdravko Čolić.JPG
Zdravko Čolić Foto: ATA images

S druge strane, Branko Radičević je bio siromašni student i pesnik, uz to i bolestan od tuberkuloze zbog čega je upisao studije medicine. Bio je nadaren za pisanje, slikarstvo i jezike, ali, podmukla bolest, od koje mu je umrla cela porodica, ga je omela u tome.

Upoznali su se u bogatoj kulturno-intelektualnoj sferi koja je naprosto cvetala nakon definitivnog oslobađanja od Turaka, stoga i ne čudi što se romantični skromni student zagledao u "najpoželjniju devojku", koja je uzgred bila i prava lepotica.

Platonska ljubav

Ni Mina nije bila imuna na talentovanog pesnika, o čemu svedoči njeno potonje pisanje o njemu, kao i Brankova pisma Đuri Daničiću. No, siromašni bolesni student nije se ni nadao da platonska ljubav može biti konkretizovana, te joj je napisao pesmu.

