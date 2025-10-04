Slušaj vest

Zdravko Čolić, jedan od najpoznatijih pevača na Balkanu, poznat je po svojim spektakularnim koncertima, ali i po skromnim zahtevima kada je reč o pripremama za nastup.

Dok mnoge zvezde imaju dugačke liste želja, Čola se zadovoljava samo jednim – stalkom za garderobu.

Čola pred svaki nastup traži mesto gde će garderoba moći da stoji, ali da se ne izgužva, a pored toga tu je i voda na sobnoj temperaturi.

Inače, stvar koja se najviše komentariše kada je Čola u pitanju, jesu nastupi koji se rasprodaju u rekordnom roku, maltene bez ijedne reklame.

- Nemoguće je da neko tako rasproda nastup bez jedne reklame, ali Čoli to polazi za rukom. To govori kolika je zvezda - napisala je jedna gospođa na društvenoj mreži "Iks".

Ovo još traže pevači

Inače, za razliku od Čolića, Dino Merlin insistira na velikom ogledalu u garderobi, kako bi se uverio da je sve savršeno pre izlaska na scenu.

Lepa Brena preferira voće za osveženje, dok Seka Aleksić zahteva strogu zabranu pušenja u prostoriji gde se priprema.

Dragana Mirković je još jednostavnija – dovoljna joj je flaša vode, dok Darko Lazić voli da se opusti uz čašu rashlađenog alkohola.

