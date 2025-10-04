ZDRAVKO ČOLIĆ IMA OVE USLOVE KAKO BI NASTUPAO! Otkriveno bez čega pevač ne može, bićete iznenađeni
Zdravko Čolić, jedan od najpoznatijih pevača na Balkanu, poznat je po svojim spektakularnim koncertima, ali i po skromnim zahtevima kada je reč o pripremama za nastup.
Dok mnoge zvezde imaju dugačke liste želja, Čola se zadovoljava samo jednim – stalkom za garderobu.
Čola pred svaki nastup traži mesto gde će garderoba moći da stoji, ali da se ne izgužva, a pored toga tu je i voda na sobnoj temperaturi.
Inače, stvar koja se najviše komentariše kada je Čola u pitanju, jesu nastupi koji se rasprodaju u rekordnom roku, maltene bez ijedne reklame.
- Nemoguće je da neko tako rasproda nastup bez jedne reklame, ali Čoli to polazi za rukom. To govori kolika je zvezda - napisala je jedna gospođa na društvenoj mreži "Iks".
Ovo još traže pevači
Inače, za razliku od Čolića, Dino Merlin insistira na velikom ogledalu u garderobi, kako bi se uverio da je sve savršeno pre izlaska na scenu.
Lepa Brena preferira voće za osveženje, dok Seka Aleksić zahteva strogu zabranu pušenja u prostoriji gde se priprema.
Dragana Mirković je još jednostavnija – dovoljna joj je flaša vode, dok Darko Lazić voli da se opusti uz čašu rashlađenog alkohola.
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak: