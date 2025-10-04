Slušaj vest

Pevačica i bivša zadrugarka, Sandra Čaprić (34), porodila se u martu prošle godine i na svet donela dečaka kom je dala ime Aleksej.

Sandra Čaprić se sada posvetila fizičkom izgledu, pa je tako na svom Instagram profilu objavila snimak iz teretane na kom vidimo kako radi vežbu za zadnjicu.

Pevačica je bila okrenuta leđima, pa je njena pozadina bila u prvom planu. Na sebi je imala helanke i top i radila je čučnjeve sa opterećenjem.

Sandra Čaprić trenira zadnjicu Foto: Printscreen

Komentari su se nizali, a svi kažu da je dovela liniju do savršenstva.

Priznala da je samohrana majka

Sandra je nedavno prvi put otkrila da je ona samohrana majka i da njen sin nosi njeno prezime.

- Moj sin se preziva Čaprić, ponosno. To je prvi put da ja izjavljujem ovo. Prezivaće se tako do kraja svog života. Taj gospodin, ako bude zaslužio, dobiće crticu i to je to. Ja ponosno kažem da sam samohrana majka, to ljudi nisu znali. Ja se nisam udala i to je skroz okej - rekla je ona i istakla da se nije udala za oca njenog deteta.

- Muža nemam, nisam se udala, kad se to bude desilo svi će znati. Otac mog deteta je nepoznat svima vama, ne želi da se eksponira, nije iz javnog sveta. Želi da ima svoju privatnost. Meni nije teško da budem samohrana majka - rekla je ona za "Hype".

