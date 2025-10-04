Slušaj vest

Jelena bin Drai godinama živi u idiličnom braku sa arapskim milijarderom Saida bin Draija. Zbog posla, jedno vreme živela je u Italiji, nakon čega se preselila u Dubaji. Tamo je srela i upoznala svog supruga Saida bin Draija. U tom trenutku Jelena je bila proglašena najlepšom misicom, ali uprkos toj činjenici, šeik nije obraćao pažnju na nju. Na prvu loptu, nije mu se svidela.

- Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, delovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju "rasne" žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo - ispričala je Jelena u jednom intervjuu pre nekoliko godina.

Početak ljubavne priče

Par je bio u vezi četiri godine pre nego što su odlučili da se venčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007. na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz celog sveta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - otkrila je tada Jelena za Hello.

1/11 Vidi galeriju Jelena Bin Drai Foto: Printscreen/Instagram

Zanimljivo je da su na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila "prodaja mlade" u režiji Jeleninog brata.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu, moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Said je na to opsovao na tečnom srpskom. U međuvremenu, moj suprug je zvao moju majku Vasiljku da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!"

- Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena.

Venčanje iz snova

Inače, Jelena je na venčanju izgledala poput princeze, u nestvarnoj haljini na kojoj su se preplitali srebrni detalji. Jelena živi potpuno normalnim porodičnim životom u palati pored mora, imaju četvoro dece i kod njih nema prostora za senzacije.

Nekadašnja mis se, inače, ne obazire mnogo na priče to što je udata za milijardera, kao i na komentare da živi u haremu. Šta više, ona se u jednom intervjuu.

"Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je lajao za mnom, ne bih daleko stigla", rekla je nekadašnja mis, sada uspešna poduzetnica, koja se osvrnula i na komentare o tome kako živi u - haremu.

1/9 Vidi galeriju Jelena Bin Drai nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT, Instagram

"Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate, i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vreme ove pandemije ne moram tpeti i gledati svaki dan", rekla je Jelena kroz smeh ironično tada, pa otkrila kako izgleda njen život u Dubaiju.

"Kada se ne bavim Sultanovim ženama i kada mi preostane sat, dva slobodnog vremena onda pod 'Bin Drai Capital' vodim zdravstveni sektor, IT-Tech start up sektor, dečiji vrtić i još pokoju kompaniju. Ponekad se bavim i decom, čisto da zapamte ko im je majka. Treniram, a uveče šetam po plaži kada mi otključaju ogradu zlatnog kaveza", rekla je u svome stilu bivša manekenka.

Pogledajte dodatni snimak: