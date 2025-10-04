Slušaj vest

Udovica pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić, nakon njegove smrti posvećena je isključivo porodici, a veoma je aktivna i na društvenim mrežama.

Slavica neretko deli objave na razne teme, a sada je uz jednu svoju fotografiju istakla da je sreća u trenutku i da je život pun uspona i padova.

- Gledajući na život kroz odraz u ogledalu, ponekad sa nezadovoljstvom shvatimo da nije onakav kakav želimo da bude. Smatramo da možemo bolje, iskrenije, lepše, da zaslužujemo mnogo više od onoga što nam se dešava. Tragajući za srećom, istinom, zadovoljstvom, bogatstvom, radošću, ljubavlju... ne primećujemo da nije problem u odrazu. Možda je potrebno samo očistiti prašinu sa ogledala kako bi uvideli da sve za čim tragamo već odavno čuči u nama. Čekajući trenutak da ga spoznamo sopstvenim čulima - poručila je ona.

Inače, Slavica je nedavno proslavila jubilarni 60. rođendan, a mnogi komentarišu da izgleda dosta mlađe.

Sve dirnula porukom

Slavica je jednom prilikom mnoge dirnula porukom koju je objavila nedavno, a koja je vezana za njenog pokojnog supruga Marinka Rokvića.

- Legenda kaže, nekada davno volelo se dvoje, volelo se kao niko nikada pre, ni posle njih. Iz te velike ljubavi izrodiše sinove i kćeri. Dadoše im najvrednije što su imali. Ljubav. Božansku svetinju ljudskog postojanja - pisala je ona i nastavila: