Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske, razvela se pre nekoliko meseci posle 13 godina braka. Ona tu odluku smatra i najhrabrijom.

- Moja najhrabrija odluka je razvod, definitivno. Ko hoće sa mnom, hoće, a ko neće, brzo zaboravim, potisnem – rekla je ona u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom".

Pravila greške

Pevačica ne beži od toga da je u životu mnogo puta grešila.

-U životu sam bezbroj puta bila kriva, ali priznam svoje greške, ali ljudi su takvi da ne priznaju da su pogrešili.

1802-damir-dervisagic.jpg
Jelena Vučković dok je bila u braku sa suprugom Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, u maju se pojavila vest da se ćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića razvela, te da se iz Valjeva, gde je živela sa tadašnjim suprugom, vratila u Beograd.

Ona se tada oglasila za medije i otkrila da ju je suprug varao.

- Zetečena sam. Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti - započela je Jelena tada za Alo i nastavila:

jelena Vučković o najbolnijoj temi Foto: Printscreen

Otkrila da je muž vara

- Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Trenutno se nalazim kod oca u Kuršumliji. Vraćala sam se kući u Valjevo, pa ponovo dolazila kod oca jer osetim da se nešto dešava. Aleksandar je dolazio po mene i vraćao me je u porodični dom i ni tada mi ništa nije govorio. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život - istakla je Vučkovićeva.

screenshot-40.jpg
goca božinovska.jpg
20240506-09-53-21jelena-vuckovic-se-rasplakala-u-emsiji-i-ostala-bez-teksta--youtube.jpg
20240506-09-52-58jelena-vuckovic-se-rasplakala-u-emsiji-i-ostala-bez-teksta--youtube.jpg

