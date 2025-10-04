Slušaj vest

- Moja najhrabrija odluka je razvod, definitivno. Ko hoće sa mnom, hoće, a ko neće, brzo zaboravim, potisnem – rekla je ona u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom".

Pravila greške

Pevačica ne beži od toga da je u životu mnogo puta grešila.

-U životu sam bezbroj puta bila kriva, ali priznam svoje greške, ali ljudi su takvi da ne priznaju da su pogrešili.

Jelena Vučković dok je bila u braku sa suprugom Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, u maju se pojavila vest da se ćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića razvela, te da se iz Valjeva, gde je živela sa tadašnjim suprugom, vratila u Beograd.

Ona se tada oglasila za medije i otkrila da ju je suprug varao.

- Zetečena sam. Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti - započela je Jelena tada za Alo i nastavila:

Otkrila da je muž vara

- Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Trenutno se nalazim kod oca u Kuršumliji. Vraćala sam se kući u Valjevo, pa ponovo dolazila kod oca jer osetim da se nešto dešava. Aleksandar je dolazio po mene i vraćao me je u porodični dom i ni tada mi ništa nije govorio. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život - istakla je Vučkovićeva.