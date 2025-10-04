Igrica u Eliti napravila haos, Veliki šef organizovao dan za pamćenje
VELIKI ŠEF HITNO POSLAO PISMO U ELITU! Učesnici su morali da izlete iz Bele kuće, a onda je krenuo haos (VIDEO)
Veliki šef rešio je da danas testira spretnost i sportski duh učesnika ''Elite 9''.
Naime, učesnici su se podelili u 4 grupe, kako bi odgovorili na ''špagete'' izazov.
Pravila igrice
Svaka grupa ima po deset minuta da obavi zadatak, a cilj je da noseći po jednu špagetu izmešu nosa i usana, stignu to flaše, u kojoj je potrebno da je ubace.
U prvom krugu, borba je bila neizvesna do samog kraja među grupama, a pobedu je odnela grupa Luke Vujovića, koji su se takmičili protiv tima Marka Janjuševića Janjuša. Pogledajte snimak ovde.
