Davor Kasapović (46) iz Banja Luke pojavio se u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno", a sada je otkrio zbog čega je tek sada rešio da se vrti muzici.

On je istakao da mu je muzika uvek bila najveća ljubav.

- Muzika je ljubav iznad svega. Splet životnih okolnosti vodi vas da imate neki posao koji prosto morate da imate, ali volim ja i taj turizam i uživam u njemu. S obzirom da oko porodice ima mnogo obaveza, nekako su dva posla sada neminovna, a muzika je nešto što volim od malih nogu i što me je uvek i krasilo. To je sastavni deo mene i mislim da sam nekako sebi ostao dužan da napravim jedan ovakav iskorak – objasnio je Davor otkud on u takmičenju kod Žike Jakšića.

Podrška znači

Takmičar je istakao i koliko mu znači podrška porodice, i posebno naglasio da mu je ćerka koja ima problem sa autizmom zvezda vodilja.

- Jako sam ponosan na svoju porodicu bez koje, siguran sam, ni ja ne bih bio ovo što jesam. Moja supruga je meni velika podrška, kompletna porodica i moja deca, naravno. A Anastasija moja je zvezda i nekako i svu snagu usmeravam ka njoj i imam taj jedan cilj. Često puta vam kažu da su nemoguće neke stvari, ali ja opet verujem dragom Bogu i tom nekom čudu koje će se sigurno jednog dana verovatno dogoditi. Nada postoji, borimo se i dalje i ostaćemo pri tome – istakao je Davor.

Takmičar nije skrivao ambicije kada je reč o njegovom učestvovanju u ovom šouu.

- Rado bih išao do finala, naravno, kako budu žiri i publika odlučivali, a cilj mi je da idem što dalje – zaključio je Davor.

Kurir / Blic

