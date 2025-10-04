Slušaj vest

Edis Agić, pevač i Senidin brat od tetke, nedavno se oženio, ali mu pevačica nije došla na svadbu. Veselje je bilo organizovano u Crnoj Gori, odakle je i pevač koji je učestvovao u "Zvezdama Granda", ali je Senida tog dana imala poslovne obaveze.

On je sada progovorio za Grand i otkrio šta je njegovu poznatu sestru sprečilo da prisustvuje njegovom najsrećnijem danu.

On se ženio, ona snimala spot

- Nije bila na svadbi. Bila je na snimanju svog spota, pa nije mogla da dođe, ali je naravno u mislima bila uz nas. Naravno da nam je čestitala - kazao je Edis.

Edis oženio dugogodišnju devojku Foto: Printscreen Instagram

On je prokomentarisao i navode da je Senida bila jedna od opcija za žiri takmičenja u kojem j eon bio nakon odlaska Marije Šerifović, Dragana Stojkovića Bosanca i Viki Miljković.

- Nisam znao, ali bi mi bilo jako drago. Ona bi se opasno snašla. Verujem da je ona i kao ličnost i kao kritičar jako kvalitetna osoba i da ljudi od nje mogu mnogo da nauče, jer je to što jeste – rekao je on, pa je onda otkrio i šta je to on od nje bio u prilici da nauči:

– Što se tiče karijere, da treba mnogo truda i ne odustajati od svojih snova, nikad.