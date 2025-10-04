"ODREKNI ME SE" Nerio želi Situ da precrta za sva vremena, obratio se majki uživo: Ili neka prihvati moju porodicu ili...
Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, nedavno se uselio u Belu kuću, a od tada ne prestaje da iznosi iz odnosa sa majkom.
U emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Neriom o Siti Ahmić.
- Koliko je tebe majka povredila da posle svega kažeš da je zlo? - upitao je Darko.
- Ona je meni kroz ceo život nanela ozbiljnu bol - rekao je Nerio.
- Verujem da imaš mnogo razloga da to kažeš obzirom na koji način si to rekao - rekao je Darko.
- Naravno, nisam imao pravo glasa oko bilo čega i zatvarala me u sobu. Ona nije bila uz mene i nije mi davala slobodu već osnovne potrebe da ostanem živ - rekao je Nerio.
- Koliko ti dugo trpiš od majke oblik zlostavljanja? - upitao je Darko.
- Nije se to dešavalo u kontinuitetu, ali bilo je jako često. Ja sam bio popustljiv i ćutao bih i slušao - rekao je Nerio.
- Kada kažeš da je tvoja majka spremna na sve šta želiš da kažeš? - upitao je Darko.
- Ona ne bira sredstvo da dođe do cilja, bila bi spremna da ukrade dete samo da izgura svoje - rekao je Nerio.
Javno joj se obratio
- Je l' bi imao nešto da poručiš Siti? - upitao je Darko Tanasijević.
- Imao bih da joj poručim da traži pomoć i da ili prihvati moju porodicu koju sam započeo ili da se kloni, ukloni svaki kontakt i da me se odrekne. Meni bi bilo lakše da me se odrekne, nego da ovo preživljavam - rekao je Nerio.
Pogledajte dodatni snimak: