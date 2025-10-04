Nerio želi da ga se Sita odrekne

Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, nedavno se uselio u Belu kuću, a od tada ne prestaje da iznosi iz odnosa sa majkom.

U emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Neriom o Siti Ahmić.

- Koliko je tebe majka povredila da posle svega kažeš da je zlo? - upitao je Darko.

- Ona je meni kroz ceo život nanela ozbiljnu bol - rekao je Nerio.

- Verujem da imaš mnogo razloga da to kažeš obzirom na koji način si to rekao - rekao je Darko.

- Naravno, nisam imao pravo glasa oko bilo čega i zatvarala me u sobu. Ona nije bila uz mene i nije mi davala slobodu već osnovne potrebe da ostanem živ - rekao je Nerio.

- Koliko ti dugo trpiš od majke oblik zlostavljanja? - upitao je Darko.

- Nije se to dešavalo u kontinuitetu, ali bilo je jako često. Ja sam bio popustljiv i ćutao bih i slušao - rekao je Nerio.

- Kada kažeš da je tvoja majka spremna na sve šta želiš da kažeš? - upitao je Darko.

- Ona ne bira sredstvo da dođe do cilja, bila bi spremna da ukrade dete samo da izgura svoje - rekao je Nerio.

Javno joj se obratio

- Je l' bi imao nešto da poručiš Siti? - upitao je Darko Tanasijević.

- Imao bih da joj poručim da traži pomoć i da ili prihvati moju porodicu koju sam započeo ili da se kloni, ukloni svaki kontakt i da me se odrekne. Meni bi bilo lakše da me se odrekne, nego da ovo preživljavam - rekao je Nerio.

