"ZBOGOM, LEGENDO" Fanovi plaču zbog onoga što je Cvija objavio, muk na estradi
Naime, Cvija se u objavi oprostio od fanova koji su ga svih ovih godina podržavali, a mnogi su se zapitali o čemu je reč.
Oglasio se i sve potvrdio
Cvija se tim povodom oglasio i otkrio da je stavio tačku na muziku do daljnjeg.
- Imam 18 godina karijere iza sebe, trenutno stavljam tačku na muziku, posvećen sam nekim drugim stvarima - rekao je Cvija.
Nema ga u javnosti
Cvija je nedavno otkrio da se ne pojavljuje na događajima.
"U poslednjih 17 godina koliko se pojavljujem po događajima me niste viđali i ja se nadam da me nećete ni videti", rekao je on, a na pitanje zbog čega krije emotivnu partnerku, odgovorio je:
"Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina".
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak: