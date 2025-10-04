Slušaj vest

Stefan Cvijović, poznatiji kao Cvija, oglasio se na svom Instagram profilu

Naime, Cvija se u objavi oprostio od fanova koji su ga svih ovih godina podržavali, a mnogi su se zapitali o čemu je reč.

Oglasio se i sve potvrdio

Cvija se tim povodom oglasio i otkrio da je stavio tačku na muziku do daljnjeg.

- Imam 18 godina karijere iza sebe, trenutno stavljam tačku na muziku, posvećen sam nekim drugim stvarima - rekao je Cvija.

Nema ga u javnosti

Cvija je nedavno otkrio da se ne pojavljuje na događajima.

"U poslednjih 17 godina koliko se pojavljujem po događajima me niste viđali i ja se nadam da me nećete ni videti", rekao je on, a na pitanje zbog čega krije emotivnu partnerku, odgovorio je:

"Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina".

Kurir / Blic

