Ćerka voditeljke Lee Kiš, Sara Mia Jokić nedavno je stala na ludi kamen, i to posle mesec i po dana veze.

Lea je sada prvi put progovorila o ćerkinom venčanju i istakla da jedva čeka i unučiće.

- Radujem se što se ostvarila kao supruga, udala se letos, jedva čekam da se ostvari kao majka, a ja kao baka – rekla je Lea.

Ona se tom prilikom dotakla i ćerkine karijere.

- Sara je dete koja je odrasla na televiziji, ja volim da se našalim da je i u stomaku bila na malom ekranu. Televizija je njena druga kuća. Ona je završila režiju, diplomirani je reditelj, ali krenula je putem novinarstva i voditeljstva, talenat i gen, to se prenosi tako da sam veoma ponosna. Radujem se njenom uspehu - smatra Lea.

Progovorila o svadbi

"Venčanje je održano u tajnosti jer smo želeli da uživamo u danu bez opterećenja, samo u krugu najbližih. Suprug je Branko Milojević koji je vojni pilot, a posle mesec i po dana veze smo odlučili da se venčamo (tradicija se izgleda nastavlja jer se i Lea udala za mog tatu posle 7 dana).. U skladu sa tim nije ih toliko zatekla moja odluka. Jako su srećni i imamo svu njihovu podršku", rekla nam je novopečena mlada.

Takođe, i Lea Kiš je posle samo par dana pristala da se uda za sadašnjeg supruga.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala.

