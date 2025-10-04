Slušaj vest

Popularna pevačica Dara Bubamara dobila je neočekivanu ponudu koja bi mogla da joj donese čak 100.000 evra.

Lanac se**i prodavnica iz Bugarske želi da upravo ona postane njihovo zaštitno lice.

Iako je u početku mislila da je reč o šali, Dara sada ozbiljno razmatra ovu ponudu.

Predlog je stigao od vlasnika najpoznatijeg lanca se**i prodavnica u Bugarskoj, koji smatra da je Dara idealan izbor zbog njenog izgleda i popularnosti.

Profesionalci bi je sređivali

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

U ponudi se navodi da bi pevačica učestvovala u profesionalnom fotografisanju, uz podršku vrhunskih stilista i fotografa.

- Daru je preko njenog menadžera kontaktirao čovek iz Bugarske, koji želi da upravo ona bude zaštitno lice njegovog lanca se**i šopova.

Reč je o najpoznatijem brendu u toj zemlji, a Dara, kao rasna plavuša poznata po bujnim oblinama, po njegovom mišljenju predstavlja idealan izbor.

- Daru je preko njenog menadžera kontaktirao čovek iz Bugarske, koji želi da upravo ona bude zaštitno lice njegovog lanca se**i šopova. Reč je o najpoznatijem brendu u toj zemlji, a Dara, kao rasna plavuša poznata po bujnim oblinama, po njegovom mišljenju predstavlja idealan izbor, a ranije je već imala pehove sa intimnim fotografijama.

Ponuda od 100.000 evra

Koliko znam, ponudili su joj oko 100.000 evra, a jedino što bi trebalo da uradi jeste profesionalno fotkanje.

Na raspolaganju bi imala najboljeg frizera, šminkera i fotografa. Pregovori su u toku, a oni ulažu veliki trud da je ubede da prihvati ponudu. Bugarin je uveren da bi Dara na izlozima i bilbordima bila pun pogodak, jer je smatra se**-bombom - rekao je izvor, pa je dodao:

1/15 Vidi galeriju Dara Bubamara danas Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić, Kurir

- Šokirala se kada je saznala. U početku sve to nije shvatila ozbiljno, ali kada je čula o kojoj se sumi novca radi, zatražila je malo vremena da razmisli. Prijatelji je ubeđuju da prihvati ponudu jer bi joj to pomoglo da se probije i na bugarsko tržište. Ipak, ona se i dalje premišlja jer smatra da joj, sada kada je Kosta već veliki momak, možda ne priliče ovakvi izleti.

Kurir / Informer

Pogledajte dodatni snimak: