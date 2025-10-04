Slušaj vest

Jedna od starleta koja se svim silama trudila da postane poznata je Soraja Vučelić. Zahvaljujući rijaliti šou programu uspela je da se probije do medijske scene. Kako je vreme prolazilo tako je Sara menjala lični opis. Soraja je za sve ove godine imala skoro deset estetskih operacija, a silikone u grudi je ugradila 2010, pred ovaj rijaliti koji ju je proslavio, a tada je imala razmak između zuba, a kasnije ih je sredila.

Bila je skroz drugačija

Vučelićeva toliko vodi računa kakve fotografije objavljuje da pored lica detaljno sredi vrat, struk, ruke, pa čak i deo ispod pazuha.Ona nikada nije želela da govori o tome šta je sve promenila na sebi, a jednom prilikom je progovorila o estetskim korekcijama koje je imala.

- Pričalo se sve i svašta, mnogo puta sam demantovala neke navode. Radila sam usne, povećala sam ih... Uvećala sam i usne, dok sam nos smanjila - rekla jejednom prilikom stareleta.

Želela je da postane fatalna

Otkako joj je zabranjen ulazak u Srbiju na osnovu Zakona o stranim državljanima i praktično bez posebnog obrazloženja vraćena sa srpske granice, Vučelićeva je promenila način života. Postala je majka,a privatni i poslovni život i dalje krije od očiju javnosti.