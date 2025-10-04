Slušaj vest

Nakon što Milan Stoičković nije imenovao Luku Vujovića, svog prijatelja za najobjektivnijeg, Vujović je zarežao na njega.

- Anđelo, Kačavenda i još par ljudi su pokazali objektivnost. Matora je tu, takođe. Ja govorim šta mislim. Nerio je veoma objektivan, kao i Filip - rekao je Milan.

Luka pobesneo

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Potpuna distanca. Sram te bilo. Više nećemo jesti iz istog kreveta. Nisi me ni pomenuo. Ovo je bezobrazno. Govoriš da ti je prijateljstvo iznad svega, a ponašaš se ovak - rekao je Luka.

- Teraš me da izaberem stranu - dodao je Milan.

- Milane, to i jeste izgledalo kao da staješ na našu stranu - kazao je Asmin.

- Ivan je na prvom mestu. On je jasan, nema konkurenciju ovde, kada je u pitanju objektivnost, da se razumemo. Sale i Matora - rekla je Sara.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Pogledajte dodatni snimak: