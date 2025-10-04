PUČE PRIJATELJSTVO KAO DA GA NIKAD NIJE NI BILO! Luka i Milan žestoko zaratili, bili najveća podrška jedno drugom, a sada... (VIDEO)
Nakon što Milan Stoičković nije imenovao Luku Vujovića, svog prijatelja za najobjektivnijeg, Vujović je zarežao na njega.
- Anđelo, Kačavenda i još par ljudi su pokazali objektivnost. Matora je tu, takođe. Ja govorim šta mislim. Nerio je veoma objektivan, kao i Filip - rekao je Milan.
Luka pobesneo
- Potpuna distanca. Sram te bilo. Više nećemo jesti iz istog kreveta. Nisi me ni pomenuo. Ovo je bezobrazno. Govoriš da ti je prijateljstvo iznad svega, a ponašaš se ovak - rekao je Luka.
- Teraš me da izaberem stranu - dodao je Milan.
- Milane, to i jeste izgledalo kao da staješ na našu stranu - kazao je Asmin.
- Ivan je na prvom mestu. On je jasan, nema konkurenciju ovde, kada je u pitanju objektivnost, da se razumemo. Sale i Matora - rekla je Sara.
Detaljnije u nastavku ovog teksta:
Pogledajte dodatni snimak: