Otkako je Nerio Ružanji ušao u "Elitu 9" i krenuo da iznosi svoju verziju priče o majci Siti Ahmić, on i njegova verenica Hana su konstantno na udaru.

Hana se sada oglasila na svom Instagram profilu i oštro osudila svaki udar na nju, a posebno na njen fizički izgled i žestoko potkačila Ahmićke.

- Ja ne razumem zašto se gresi moje porodice stavljaju na mene, sa sam se isto micala od svoje porodice. Moj otac ima svoj život van države več dvadeset godina. Moja majka je svoj život promenila i uredila, jesam li ja kriva za postupke moje porodice? Da li sam ja bila sa njima dok su neke stvari radili? Da li sam ja podržavala te stvari? Naravno da ne, i svim ovim momentima čak nismo ni bili u kontaktu, sve će izaći -napisala je Hana, pa dodala:

Progovorila o svojim zubima

- Moji zubi se najviše spominju ovde, ja nisam kriva jer nisam imala mogućnost staviti aparatić i ispraviti zube. Ja se ne sramim tih stvari, moji zubi su ovakvi oduvek. Ja nemam propale zube, ja samo imam krive zube. Uostalom, one su sve radile svoje zube i ništa na njima nije prirodno. Ja imam slike iz detinjstva gde se jasno vide moji zubi, ona može samo udarati na moj izgled i lagati -napisala je Hana na Instagram profilu.

Podsetimo, pre samo nekoliko dana počelo je zastrašivanje Hane, nju je neko pokušao da zastraši, te se pojavio na stepeništu ispred njene kuće u Dubrovniku i krenuo prem aulaznim vratima. Pobegao je čim je Hana otišla po telefon kako bi ga snimila.

