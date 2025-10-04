Slušaj vest

Voditeljka Rada Radenović ponovo je u centru pažnje zbog povratka na male ekrane, a sada se opet prisetila situacije koja joj se desila u jednom restoranu.

Naime, tom prilikom Rada je izazvala pravu pometnju zbog telefonskog razgovora.

Prema rečima očevidaca, Rada je bila vesela i opuštena dok je uživala u obroku, ali je telefonski razgovor ubrzo privukao pažnju svih prisutnih.

Voditeljka Rada Radenović bila je jedna od najlepših voditeljki o čijoj se lepoti neprestano pričalo, ali je odlučila da se povuče iz medija i posveti porodici.

- Radu sam primetila čim sam ušla u objekat. Bila je vedra i nasmejana. Sedela je i uživala. Međutim, u jednom trenutku sam čula kako glasno priča sa nekim preko telefona.

Nije želela da galami u restoranu, nego je izašla napolje, ali sam čula kada je toj osobi rekla: "Je l’ ti čuješ dok ti nešto pričam? Ovo stvarno više nema smisla, zaista me uznemiravaš pred emisiju, ako ti kažem 10 puta neću da se ponavljam". Videla sam da je situacija ozbiljna. Raspravljala se nekoliko minuta. Svi su to komentarisali čak i kad je otišla iz lokala - rekla je jedna gospođa za domaće medije.

Rada sve potvrdila

Voditeljka je posle priče koja je izašla u medijima objasnila o čemu je reč.

- To je bio poslovno-kreativni zanos. Tako je uvek u našem novinarsko-voditeljskom poslu kada se uspostavljaju novi projekti. Sve je na kraju bilo u redu - objasnila je ona.

