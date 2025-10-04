"PRAVE SLAVLJA I SAMI ZOVU MEDIJE" Željko Šašić ismejao pola estrade pa ih razotkrio: Slavim i ja, ali za sebe nisam kao moje kolege
Pevač Željko Šašić progovorio je o raznim temama, te se osvrnuo i na svoju karijeru, a spomenuo je i ćerkuSofiju.
U poslednje vreme sve je više proslava, rođendana njegovih kolega, porodičnih intimnijih slavlja, te je pevač otkrio da li je praktikovao isto ili je protiv toga.
- Odavno je to meni jasno. Ta punoletstva su počela da se slave usled nedostataka odlazaka u vojsku. Nekad smo mi momci išli u vojsku ponosno, časno, zdravo, i to se pravilo isto kao što se sada prave punoletstva. E sada, daj Bože da su ta deca sa 18 godina stvarno odrasli ljudi. Ja kad bih i pravio ta slavlja, i kada sam ih pravio, a pravio sam milion žurki - nikad nisam zvao medije. Ako to pravim - pravim za sebe i svoj krug prijatelja, ali oni dojave, pa mediji dođu, ja ne znam zašto je to tako - rekao je Željko.
Na pitanje da li će biti član žirija u novom muzičkom takmičenju, Šašić je kratko odgovorio:
- Ja neću biti deo tog žirija!
Progovorio o karijeri
Željko je više od tri decenije na muzičkoj sceni, a sada je otkrio da li bi nešto promenio da može.
- Mogu sebe da ogradim, to je sve što mogu, a na druge da utičem koliko mogu - ne znam. Ja moj posao volim, drugačije sam ga doživljavao kad sam bio klinac, na drugačiji način sam ušao u sve to, posle sam zaticao mnoge neke stvari koje mi se ne sviđaju, ali prvenstveno volim sve ovo i mnogo je više lepih stvari što mi je donela muzika, nego što su eventualno neke neprijatnije stvari. Ljubav, radost, svetlost i sreća pobeđuju - istakao je Šašić.
Kako je njegova ćerka jedinica Sofija starija, pevač je otkrio i da li imaju emotivnije razgovore.
- Imamo naravno, ali to je samo između nas - rekao je folker.
Kurir / Telegraf
