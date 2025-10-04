Slušaj vest

Suzana Mančić trenutno boravi u Velikoj Moštanici, gde ima vikendicu, a za medije je progovorila o ćerkinoj udaji i zetu.

Velika medijska pažnja se digla jer se pre nekoliko dana udala vaša starija kćerka Teodora.

- Venčanje je bilo stvarno sve kako je ona zamislila. Ja uopšte nisam htela mnogo da se mešam, sem tu i tamo sa nekom sugestijom. Ona je želela malu svadbu, želela je svadbu pod vedrim nebom ali nam vreme nije išlo na ruku, pa smo morali pod hitno da menjamo lokaciju i imali smo sreće da dobijemo jednu lepu salu u Vinariji Kovačević. Imali smo organizovan transport, za svatove koji ne voze ili ne žele da voze i da piju, tako da nas je autobus čekao ispred crkve i vozio na Frušku goru i vratio nazad. To je bila najbolja ideja od svih. Imali smo divnu muziku - Siniša i njegov orkestar “Skale”. Imali smo i goste koji su se potrudili da nam ulepšaju veselje. Bila je moja kuma Biljana Jeftić, koja je podigla atmosferu. Tu je bila i fantastičan sopran Gabriela Ubović. Ona je najavila ulazak mladenaca sa popularnom arijom. Hrana je bila fenomenalna, vina vrhunska, svi smo bili tu, i mama, i tata, i naši najdraži prijatelji, i kumovi, i moja ćerka je uživala.

Da li ste zadovoljni zetom?

- Jesam! Upoznala sam zeta pre godinu dana i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvek govorio ako kupuješ nameštaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procenila kao jednog solidnog čoveka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna.

Da li ste je nešto savetovali?

- Pa, ne nešto naročito. Moja su deca dobre devojke, vredne, znaju i da skuvaju, da počiste, ma sve znaju. Ne znaju samo da zašiju dugme (smeh). Rekla sam Teodori: “Hajde, pre nego što se udaš, da naučiš kako se dugme zašiva.” I naučila je. (smeh)

Sada će i da šije?

- Neće da šije, današnje generacije to ne rade, ali prosto ako ti nešto zatreba u poslednjem trenutku - otpade ti dugme, stvarno moraš da to sam uradiš. Ne možeš da nosiš u salon kod krojača.

Na društvenim mrežama se podigla polemika gde je Suzanim muž na venčanju?

- On je bio tu i slikao se on, samo ne voli da se njegove fotografije kače na društvenim mrežama, da se objavljuju po novinama, jer to škodi njegovom poslu i ja to stvarno poštujem.

Smatrate li da ćete biti bolja baka nešto što ste bili mama?

- Ne verujem. Ja sam se kao mama baš maksimalno posvetila svojoj deci. Uostalom bila sam sama. A unuci imaju svoje mame i tate. Ja ću biti tu da uradim glanc, da pripremim nedeljni ručak, da pomognem kada su roditelji zauzeti. Ne vidim sebe kao klasičnu baku, ali čekaj dok se ne desi. Ja sam od uvek bila samostalna, vrlo dobro organizovana i vrlo vredna osoba. Sebe i dalje vidim kao nekoga ko će da radi, ko će da doprinosi, ko će da zarađuje pare. Ja to jako volim. (smeh)

