Slušaj vest

Denser Ivan Gavrilović prokomentarisao je udes kolege Darka Lazića, te istakao da treba da angažuje vozača kako ne bi ugrozio ni svoj, ni tuđi život.

Gavrilović u razgovoru se osvrnuo na udes koji su nedavno imali Darko Lazić i njegova supruga.

- Video sam to, meni je žao da neko ne pogine, ne daj Bože, a sad da optužujem njega da je vozio pijan ili drogiran ne mogu. Pa i ja sam sedao pijan u kola, moglo je i meni da se desi. Zbog sebe treba da vodi računa, a može da dovede i druge ljude u opasnost, nije prvi put da mu se ovo dešava - kaže Ivan Gavrilović i tvrdi da je Lazića samo Bog spasio.

- Darko Lazić ima opomenu od Boga, mi smo mnogo pevača izgubili u saobraćajnim nesrećama. Juri se tamo ovamo da bi se stiglo na tezgu ili neki događaj, popije se po neka, ali mora da se vodi računa. Ili neka vodi vozača, da mu lepo 50 - 100 evra i da se ne maltretira. Tako sam ja radio kad ne mogu da izdržim. Pogotovo što ja vozim 200 na sat - kaže pevač i otkriva da je i sam imao nekoliko čukanja.

- Kad sam bio mlad imao sam nekoliko sudara, jednom sam cirke vozio po parku, keva i ćale su me pitali da li sam normalan. Ode tu i puno para na popravku, ali bitno da se sačuva živa glava. Sada je krenuo serijal i onih smešnih slika, kao u turskim serijama svakih mesec dana po jedan sudarčić. Ranije sam žurio da što pre stignem, ali sam sebi rekao ili ćeš da budeš normalan ili nećeš da voziš.

"Ne znaš, prijatelju, da voziš!"

Na pitanje da li bi smeo da se vozi sa Darkom Lazićem odgovorio je kao iz topa:

- Ne volim da sedim na suvozačevom mestu pogotovo kad je neko pijan, ne mislim samo na Darka nego na bilo koga ko pije i vozi. Suvozač uvek strada - kaže Ivan Gavrilović, a potom se osvrnuo na Lazićevu izjavu da on zna da vozi kola.

- Hahaha, zna da vozi kola? Pa, ne znaš, prijatelju. Kako smo imali prilike da vidimo, ne znaš.