Kompozitor i producent Aleksandar Radulović Futa u vezi je sa koleginicom Nadicom Mutavdžić, a pevačica Elma Sinanović je ranije govorila o Nadici.

"Nadicu poznajem mnogo dugo, družimo se privatno. Malo sam i umešala prste što se tiče njenog probijanja u Beogradu, ona piše fenomenalno i ona će tek da piše za naše zvezde. Što se mene tiče, opšte je poznato da je snimam obrade grčkih pesama, te sam sa Nadicom sarađivala".

"Nadica je nova Marina Tucaković!"

„Ona i ja se stalno čujemo. Sednemo, pričamo, na vezi smo non-stop. Ima nekih tekstova koje je uradila, ali ja obrađujem te strane pesme, pa je malo teže što se tiče autorskih prava. Ono što je napisala Ani Nikolić je moja krvna grupa, Anu mnogo volim a Nadicu tek – biće to pravi hit. To je prava umetnost, tekstovi koji moraju da prođu, meni se jako sviđaju, a Ana je ovo jako dobro otpevala.“

„Mene svi zovu talična Elma, svi koji su prvo za mene radili moraju da zasijaju. Ja sam zvala i Cecu da joj kažem da devojka piše odlično, ona je nova Marina Tucaković, zvala sam i Futu i to je tako krenulo. Njeno vreme tek dolazi“, rekla je Elma Sinanović nedavno za "Novu".

Bili na rođendanu Željka Samardžića

Nadica i Futa bili su zajedno na rođendanu Željka Samardžića, odakle je Nadica i podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju.

- Nema savršenog života, ali postoje savršeni trenuci... Neka vam svaki takav trenutak bude, kako zaslužujete posrću. Ostati tako dobar čovek svih 70 godina nije lako i to ne može svako. Zdravima uvek bili i u zdravlju se srećali - poručila je Nadica Mutavdžić i označila Željka Samardžića.

Bili zajedno na odmoru

Nadica se, inače, ranije oglasila i prokomentarisala njihovo krstarenje.

Ona je tada postavila pitanje: "Da li sme saradnik sa svojim saradnikom da ode u Crnu Goru?"

