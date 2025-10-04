Slušaj vest

Poznata voditeljka Dragana Katić otvoreno je govorila o svom fizičkom izgledu, samopouzdanju i estetskoj intervenciji koja joj je, kako kaže, promenila život.

Gostujući u jednoj emisiji, podelila je kako je u četrdesetoj godini donela odluku da operiše bokove, koji su joj predstavljali veliki problem još od detinjstva.

- Bokovi su mi stvarali, onako, od detinjstva sam bila tu očajna, bez obzira koliko sam varirala u kilaži, jako su mi smetali ti bokovi i baš velika razlika između boka i sturka, stalno sam se sećala levis 501 farmerki koje nisam mogla da nosim u gimnaziji, one plitke onako pa ne možeš sa tim viškom. Onda sam ih operisla u 40. godini i nikada se više nisu vratili - priznala je Dragana.

Dragana Katić Foto: Grand Press, Kurir Televizija

 Operacija joj promenila život

Kako je voditeljka istakla, odluka da se podvrgne operaciji nije bila laka, ali je donela ozbiljnu prekretnicu u njenom životu:

- Meni je to bila vrsta klika da budem malo posvećenija sebi da krenem da vežbam. Jako sam vodila računa šta jedem da se to ne bi vratilo, a maestralno je urađeno. Nije mi bila dovoljna tuđa potvrda, morala sam to sa sobom da završim i ja sam to ovako završila. Sećam se kada sam se pogledalo posle operacije u ogledalo, 2 - 3 meseca kada je sve to prošlo pa sam sebi rekla "O hvalim ti se Bože". Sve sam htela da nosim šta mi ne stoji, pa kad sam prvi put izašla na scenu u potpuno uskoj haljini. E onda sam počela i da vežbam i sve je došlo na svoje.

Nakon operacije, usledilo je i dodatno ulaganje u fizičku aktivnost i negu tela, a rezultati nisu izostali.

- Od 10, 11 godina kada sam postala svesna da ću da se formiram u neko žensko, počela sam da vodim računa. Tada sam odvela majku kod frizera, ona je bila šokirana koliko to košta. To sam uvek morala da imam dobrog frizera. Sve radim kod mog frizera, kod moje doktorke za lice, to mi je veoma važno sa tim moram da prespavam da dobro promislim i jako mi je važan izgled - rekla je voditeljka u emisiji.

Kurir.rs

