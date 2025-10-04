Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić razgovarao je sa Milosavom Pravilović o tome da je prema bližnjim ljudima uvek široke ruke i veoma blag.

- Uvek sam voleo da budem najbolji, ali sam želeo da moj brat bude u svemu bolji od mene. On je mnogo bolji čovek od mene. Uspešan je, ima dva, sina, dobru ženu i uspešan je. Odgovorniji je od mene u poslu. Pošten je, ne laže. On je moj ponos, kad ga gledam, kao da gledam ceo svet. Meni je to važno, jer ja kad vidim da neko nije čovek, ne mogu to da podnesem - rekao je on i dodao:

Asmin Durdžić i Milosava Pravilović Foto: Printscreen YouTube

- Ja nikada nisam Aneli poslao i Dubrovnik bez deset hiljada evra. Davao sam joj pare, da prehrani celu porodicu, sve njih. Ovakve anktete, poput ove danas su dobre, jer se videlo ko je kakav - rekao je Asmin.

- Da - dodala je Milosava.

- On (Nerio) je danas naveo Boru i Miljanu Kulić, a ne mene. Ja sam tu bio za njega, a on ništa ne ceni - rekao je Asmin.

