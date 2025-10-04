Slušaj vest

Bivši vaterpolista Danilo Dača Ikodinović u fokusu je javnosti nedeljama unazad zbog razvoda od supruge, takođe sportistkinje, Maje Ognjenović.

Iako su mnogi mislili da će njihova ljubav da traje, nažalost, bivši supružnici stavili su tačku na brak koji je obećavao.

Njih dvoje su više puta pokazivali svojim primerom da se odlično slažu sa Natašom Bekvalac i Hanom Ikodinović koju je pevačica dobila sa Dačom.

Budući da je njemu danas rođendan, Hana se oglasila na Instagramu te svom ocu čestitala ovaj važan datum.

Hana Ikodinović čestitala rođendan ocu Danilu Dači Ikodinoviću Foto: Printscreen Instagram

- Srećan rođendan tatice - napisala je ona u objavi te dodala emotikon ljudskog srca time ističući koliko je on važan u njenom životu.

Hana je objavila Dačinu fotografiju, kada je bio vaterpolista dok je sa bazena bodrio svoj tim.

Podsetimo, Ikodinović je danas napunio 49 godina. Bivši vaterpolista iz prvog braka sa Anjom ima ćerku Andreu i njihov brak je trajao tri godine. Sa Natašom je dobio Hanu, a njihova bračna zajednica trajala je nešto duže, šest godina.

Sa Majom Ognjenović bio je u braku najduže, devet godina, međutim, par je zajednički odlučio da svako krene svojim putem.

Kurir.rs

