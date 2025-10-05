Slušaj vest

Ivan Gavrilović godinama se druži sa Kristijanom Golubovićem koji je jedva uspeo da se pomiri sa nevenčanom suprugom Kristinom Spalević

Ipak, muzičar ističe da ga njihovo pomirenje nije iznenadilo i da su Kristijan i Kristina stvoreni jedno za drugo.

- Drago mi je da su se pomirili. Znao sam da neće biti ništa od svađe. On je meni veliki drug, upoznao sam i Kristinu, znam kako su funkcionisali. Možda se u momentu desila neka svađa, međutim, znao sam da će sve proći i nisam obraćao pažnju na to - rekao je Ivan Gavrilović za Informer, a potom se osvrnuo na nagađanja da su Kristina i Kristijan odglumili svađu.

- Ma nisu sigurno to uradili. Te teorije zavere nikog ne interesuju. A ako je i marketinški trik onda još bolje, uspeo im je. Meni je drago da su zajedno - zaključio je on.

"Treba da angažuje vozača"

Ivan Gavrilović osvrnuo se i na saobraćajnu nesreću koju su nedavno imali Lazići, pa istakao da Darko definitivno treba da angažuje vozača kako ne bi ugrozio ni svoj, ni tuđi život.

- Video sam to, meni je žao da neko ne pogine, ne daj Bože, a sad da optužujem njega da je vozio pijan ili drogiran ne mogu. Pa i ja sam sedao pijan u kola, moglo je i meni da se desi. Zbog sebe treba da vodi računa, a može da dovede i druge ljude u opasnost, nije prvi put da mu se ovo dešava - kaže Ivan Gavrilović i tvrdi da je Lazića samo Bog spasio.

- Darko Lazić ima opomenu od Boga, mi smo mnogo pevača izgubili u saobraćajnim nesrećama. Juri se tamo ovamo da bi se stiglo na tezgu ili neki događaj, popije se po neka, ali mora da se vodi računa. Ili neka vodi vozača, da mu lepo 50 - 100 evra i da se ne maltretira. Tako sam ja radio kad ne mogu da izdržim. Pogotovo što ja vozim 200 na sat - kaže pevač i otkriva da je i sam imao nekoliko čukanja.

- Kad sam bio mlad imao sam nekoliko sudara, jednom sam cirke vozio po parku, keva i ćale su me pitali da li sam normalan. Ode tu i puno para na popravku, ali bitno da se sačuva živa glava. Sada je krenuo serijal i onih smešnih slika, kao u turskim serijama svakih mesec dana po jedan sudarčić. Ranije sam žurio da što pre stignem, ali sam sebi rekao ili ćeš da budeš normalan ili nećeš da voziš.

