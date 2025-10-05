OD LJUBAVNE DRAME DO USPEŠNOG PREDUZETNIKA: Filip Panajotović promenio život iz korena nakon brodoloma sa Stanijom Dobrojević, evo čime se danas bavi...
Filip Panajotović, maneken poznat po učešću u rijalitiju Farma 4, stekao je popularnost kada je započeo vezu sa starletom Stanijom Dobrojević.
Njihova ljubavna priča privukla je pažnju javnosti, ali romansa nije dugo trajala nakon što su napustili rijaliti. Razlozi njihovog raskida nikada nisu javno obelodanjeni, a Filip se ubrzo povukao iz javnog života.Nakon toga, završio je master studije iz marketinga i trgovine te pokrenuo sopstveni biznis.
Danas je vlasnik fabrike za proizvodnju čokoladnog krema i uživa u lagodnom životu. Na društvenim mrežama često deli fotografije na kojima se može primetiti da se gotovo nije promenio, što izaziva mnoštvo komentara među pratiocima.
Prekid ljubavi sa Stanijom
Podsetimo, Stanija Dobrojević zabavljala se sa manekenom Filipom Panajotovićem u Farmi 4, a njihova veza je bila toliko ozbiljna da su se skoro i verili. Međutim, nešto posle završetka rijalitija, njih dvoje su raskinuli a starleta je tek sad otkrila pravi razlog.
"Svađali smo se, on je istetovirao moje ime, kao Šareni. A onda je rekao da njegov tata može da kupi celu moju familiju. Drugo, ja nemam oca, odvratno. A pri tome, živo kod mene, jede kod mene, vozi moja kola. Izbacila sam ga naglavačke iz stana", ispričala je Stanija.
