Filip Panajotović, maneken poznat po učešću u rijalitiju Farma 4, stekao je popularnost kada je započeo vezu sa starletom Stanijom Dobrojević.

filip-panajotovic.jpg
Foto: Tviter

Njihova ljubavna priča privukla je pažnju javnosti, ali romansa nije dugo trajala nakon što su napustili rijaliti. Razlozi njihovog raskida nikada nisu javno obelodanjeni, a Filip se ubrzo povukao iz javnog života.Nakon toga, završio je master studije iz marketinga i trgovine te pokrenuo sopstveni biznis.

Danas je vlasnik fabrike za proizvodnju čokoladnog krema i uživa u lagodnom životu. Na društvenim mrežama često deli fotografije na kojima se može primetiti da se gotovo nije promenio, što izaziva mnoštvo komentara među pratiocima.

Kako izgleda Filip Panajotović? Foto: Prinscteen, Printscreen

Prekid ljubavi sa Stanijom

Podsetimo, Stanija Dobrojević zabavljala se sa manekenom Filipom Panajotovićem u Farmi 4, a njihova veza je bila toliko ozbiljna da su se skoro i verili. Međutim, nešto posle završetka rijalitija, njih dvoje su raskinuli a starleta je tek sad otkrila pravi razlog.

"Svađali smo se, on je istetovirao moje ime, kao Šareni. A onda je rekao da njegov tata može da kupi celu moju familiju. Drugo, ja nemam oca, odvratno. A pri tome, živo kod mene, jede kod mene, vozi moja kola. Izbacila sam ga naglavačke iz stana", ispričala je Stanija.

