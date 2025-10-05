Slušaj vest

Voditelj Milan Kalinić navodno se razveo od supruge Sandre, s kojom je bio u braku punih 18 godina.

Nakon kraha braka, Sandra je odlučila da život nastavi punim plućima. Često putuje, a trenutno se sa prijateljicama nalazi u Italiji, odakle se redovno oglašava putem društvenih mreža.

Na Instagramu je podelila niz fotografija koje svedoče o tome koliko uživa, a posebnu pažnju privukla je slika na kojoj pozira u crnom kombinezonu ukrašenom crvenim zvezdama. Komentari su se samo nizali.

U prvom planu bile su njene bujne grudi, dok sa lica nije skidala osmeh, zračeći samopouzdanjem i pozitivnom energijom.

Nedavno je u jednoj objavi podelila i svoje razmišljanje o godinama koje su iza nje, napisavši kako je u 45 godina života doživela mnogo lepih, ali i teških trenutaka – a oni ružni, kako kaže, naučili su je najvažnijim životnim lekcijama.

- Koliko li je samo “Sandri” stalo u ovih 45 godina. Bilo ih je i srećnih i nasmejanih, tužnih i razočaranih, razdraganih, veselih…Nijednu od njih ne bih menjala i na svaku od njih sam ponosna. Spremna da skinem ružičaste naočare kroz koje sam posmatrala ljude i svet oko sebe … Rešena da se oslobodim iluzija i uverenja koja nam ne daju da prodišemo… Put nije ni lak ni poznat, staza je klizava i uska…Nikada nisam odlazila da bih ljude naučila lekcijama, već zato sto sam ja naučila svoju. Kad god je bilo teško nikada nisam pomislila da sam ostale bez Boga, već da je on, u nekom času, ostao bez mene. I dok dođe trenutak kad ću zaista ostariti, jedino što želim je da u međuvremenu ne prestanem da živim. Onoj “staroj” sebi boj rekla da je život. Fantastičan. Ali i da je sve imalo svoju cenu. A ovoj “Novoj” da najbolje tek dolazi. Neka moje “Drugo poluvreme” ‘45 počne - napisala je Sandra.

Razveli se sporazumno

Milan Kalinić i njegova supruga Sandra rešili su da stave tačku na svoj brak početkom godine, i to posle 18 godina zajedničkog života, kada su shvatili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

Kako je tada rekao izvor blizak glumcu, oni su se vrlo brzo dogovorili da se sporazumno razvedu i podele bračnu imovinu, kako bi sve prošlo što brže i bezbolnije, i to prvenstveno zbog dobrobiti njihovo dvoje dece.

Glumac i voditelj je odmah prihvatio da stan u kome su godinama zajedno živeli na Voždovcu pripadne Sandri i njihovoj deci, i oni će tu nastaviti da žive. On se preselio kod svoje majke u centar grada i tamo već neko vreme živi. On će u svom vlasništvu zadržati i džip i skuter, koji svakodnevno koristi kako bi završio sve obaveze po gradu. Pored stana, Sandri će ostati i jedan automobil.

