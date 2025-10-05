Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su saobraćajnu nesreću 25. septembra, kada je njihovo vozilo izletelo s puta i prevrnulo se. Iako je udes izgledao zastrašujuće, srećom su oboje prošli bez težih povreda. Nakon ukazane medicinske pomoći, utvrđeno je da je Darko zadobio posekotine na glavi, dok je Katarina prošla s lakšim povredama.

Uprkos nezgodi, Darko je brzo nastavio sa svojim nastupima, pokazujući posvećenost publici i muzici. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj pozira u farmerkama i sakou, ali ono što je svima zapalo za oko jeste vidljiv rez na glavi i kopče koje svedoče o ozbiljnosti povrede.

Priznao krivicu

Darko Lazić je pre par dana posetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gde je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne oseća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša, u policiji je promenio ploču.