Jedan od kandidata u najnovijoj epizodi muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" izazvao je veliku pažnju publike i žirija kada je izveo emotivnu pesmu legendarnog Sinana Sakića. Njegova interpretacija dirnula je sve u studiju, a posebno Jelenu Karleušu, koja mu je uputila niz komplimenata.

Karleuša je bila vidno dirnuta nastupom, te je iskoristila priliku da se priseti susreta sa pokojnim Sinanom, otkrivši detalje koje publika do sada nije znala.

- Svašta sam pričala za Sinana da bih bila zanimljiva u jednom drugom takmičenju i ogrešila sam se naravno. Bila sam na jednom letu, sedim u avionu i prilazi mi Sinan Sakić i kaže: "Zašto ti mene onako vređaš", ja sam rekla: "Ja? Nikada u životu, to se nije desilo" isto mi se desilo i sa Šerifom Konjevićem, rekla sam da je to džiberska muzika, mnogo sam se pokajala zbog tih reči - rekla je Karleuša i dodala:

- Ja sam svašta pričala, ali se sada izvinjavam. Sve ono što pevaju to je balkanski gen i što mi na ovim prostorima najviše volimo.

Na njene reči nadovezao se Dragomir Despić Desingerica.

- Sačekaj bajo, ja u svojim pesmama imam taj turbo-folk, ja se ložim na tu muziku i mnogo volim. Ja ne mogu da je pravim kao što se pravila pre 30 godina, pravim je da je približim novom zvuku - rekao je Desingerica, koji često burno polemiše sa Karleušom.

