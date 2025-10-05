Slušaj vest

Kristina Spalević progovorila je o svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem.

Kristina Spalević je otkrila da redovno posećuje njegove profile na društvenim mrežama, a kako kaže, ne sumnja u njegovu vernost.

- Nije bilo varanja, ali šta sam videla... Ja za njegovo dobro uvek pratim njegov telefon. Da bih sačuvala njegovu intimu, ja u svakom momentu kad mu je ugašeno zvono i telefon ja nađem telefon. Ja to ne radim, nema potrebe, Kristijan bez mene neće da ide mi u prodavnicu, a wc je otvoren -započela je Kristina i nastavila:

- Kristijan je meni sam dao svoje mreže kad smo započeli odnos. Od kad je bio slobodan, šokantno, ali bila sam poštena. Posle sedma dana sam se odjavila sa njegovih profila. On se prvo dopisivao sa jednim dečkom i pričao mu je svoju verziju priče, a ja sam to čitala i nervirala se, kakva nepravda jer to nije tačno. U jednom momentu ja sa Kristijanovog profila pišem "Lažeš, sram te bilo" i pustim glasovne "Sram te bilo da tako pričaš čoveku". Ovaj dečko nestao sa mreža posle - dodala je ona u emisiji Magazin In.

- 90% poruka Kristijanu su bile starije žene koje su navijale za naš brak. Ostale su kako treba da nađe bolju i mlađu, klinke i zauzete su mu pisale -dodala je Kristina.

- Nikad nisam sumnjala u prevaru, muškarac mora da bude sit i umoran da bi bio veran, pa vi protumačite -rekla je Spalevićeva.

Kristijan o raskidu

Podsetimo, Kristina se sa decom iselila iz stana u kojem je živela sa Kristijanom, a nakon nekoliko dana usledilo je i pomirenje. Golubović je istakao da je teško podnosio njihovu razdvojenost.

- Pa moramo da probamo, ali ne sviđaju mi se neke njene mladalačke greške. Za mene nije pojmljivo da nas je tako jedna greška dovela do pucanja, ali ona je mlada i to ne gleda tako. Sada ispravljamo krive Drine, ali ti kažem da kada se na to nabace drugi elementi onda bude španska serija sa raznoraznim očekivanjima. Odnos je okej, ali smo osetljivi. Senzitivitet je veoma nabrijan i sad je mala sitnica dovoljna da zatreperimo i to je onaj odnos koji nije potpuno pravi. Ona mora da pazi na moje stanje i ja na njeno, mi sad ližemo rane našim bitisanjem - rekao je Kristijan.

