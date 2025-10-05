Bojan Bjelić priznao da je bio u vezi sa Indi

Pevač Bojan Bjelić (41) dvehiljaditih ostvario je veliku popularnost, a njegov duet sa Indi Aradinović "Ekspresno" bio je veliki hit.

Bojan Bjelić je pre 12 godina otišao u Kanadu na turneju i ostao je tamo da živi, nedavno se vratio u Srbiju, a sada je u jednom intervjuu otkrio zbog čega je odlučio da se povuče sa estrade.

- Bio sam razočaran. Put kojim sam ja prošao od prvog dana, od svoje 17. godine i sve naredne godine, mnogo pesama, ulaganja, truda i energije... Verovao sam da ću jednog dana dostići neki nivo da će mi posao biti lakši. Svako od nas želi da jednog dana koštamo više jer si godinama gradio ime, imidž... Nadao sam se kao i svaki pevač da ću imati ful bend, da ću pevati na boljim mestima, da ću snimati bolje pesme, da promocija pesama neće biti komplikovana. Ja sam se zasitio svega toga - rekao je Bojan Bjelić.

Bio u vezi sa Indi

Bojan je bio u emotivnom odnosu sa pevačicom i koleginicom Indi Aradinović, a sada je otvoreno govorio na tu temu.

- Indi je mene smuvala i poljubila. Prvo smo mislili da nikome ne govorimo, negde taj pritisak javnosti i provlačenje po medijima, mislili su da pravimo marketinšku priču. Kasnije smo odlučili da budemo otvoreni i u javnosti i medijima, ali to je više postao veliki pritisak i samo se o tome pričalo i smetalo nam je oboma privatno. Razišli smo se, ali sam i dalje ponosan na to što smo i danas super - rekao je Bojan za "Hype".

