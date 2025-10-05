Slušaj vest

Mladu pevačicu Ivu Grujin u poslednjim danima prate talasi komplimenata na društvenim mrežama, a sve zahvaljujući videu koji je objavila na TikToku.

Ona je snimila kako peva čuvenu numeru Jelene Tomašević „Oro“, a njen moćni i emotivni vokal očarao je publiku. Snimak trenutno broji više od 200 hiljada pregleda, a komentari ispod objave ne prestaju da se nižu.

„Predivno pevaš!“, „Glas kao Jelena“, „Mislio sam da je original“, samo su neki od oduševljenih komentara, dok su mnogi korisnici priznali da su u prvi mah pomislili da je zaista u pitanju sama Jelena Tomašević.

Iva Grujin se publici već predstavila kao ozbiljan muzički talenat. Njena pesma „Bezveze ispalo“ postala je veliki hit i zauzela svoje mesto na plejlistama mladih, a Iva je i deo muzičkog Karavana Youth Festa, gde je ovog i prošlog leta zajedno sa ostalim izvođačima nastupala širom Srbije - razme uz rame sa najvećim muzičkim zvezdama.

Ovaj TikTok trenutak samo je još jedno podsećanje da Iva Grujin gradi karijeru u pravcu koji joj obećava veliku popularnost – publika je već prepoznala da u njenom glasu ima nešto posebno.

Prijave za novu generaciju Youth Stars su i dalje u toku, a audicije su planirane sredinom jeseni.