Sinoćnja dešavanja u rijaliti programu "Elita 9" ostavila su gledaoce u šoku!

Tokom pauze od emisije, kamere su zabeležile trenutak kada su se Mina i Asmin povukli u spavaću sobu i zavukli ispod jorgana, gde su vodili tihi, ali očigledno prisni razgovor.

Svi čekaju Stanijinu reakciju

Iako detalji njihovog razgovora nisu u potpunosti poznati, bliskost koju su podelili ispod pokrivača ne ostavlja mnogo prostora za sumnju — izgleda da se među njima rađa nešto više od prijateljstva. Asmin, koji je inače poznat kao dečko Stanije Dobrojević, očigledno ne mari previše za granice, bar ne dok je pod svetlima rijaliti kamera.

Gledaoci već bruje na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju kako će Stanija reagovati kada vidi ove snimke. Njihov odnos van rijalitija svakako je bio prava drama, ali ovo bi mogao biti ozbiljan udarac za njihovu vezu.

Produkcija pušta razvoj situacije

Produkcija još uvek nije najavila da li će se snimci prikazati u glavnoj emisiji, ali jedno je sigurno — Stanija će, po svemu sudeći, biti šokirana kada sazna šta se dešavalo dok nije gledala!

Da li je ovo početak nove rijaliti romanse ili samo trenutak slabosti? Ostaje da vidimo u danima koji dolaze.

Pogledajte dodatni snimak: