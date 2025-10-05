Slušaj vest

Zoricu Brunclik su sinoć tokom emitovanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" nekoliko puta prekinule njeni kolege iz žirija tokom izlaganja.

Muzička zvezda je, vidno iznervirana, ipak smireno nastavila, prvo se obratila kandidatu, a potom i svojim kolegama u žiriju, aludirajući na to da bi trebalo da se više poštuju dok govore, uz komentar da „svako ima pravo da iznese svoje mišljenje bez upadica i dobacivanja“

Foto: Printscreen

- Neverovatno koliko sam inspirativna svima, kada god hoću da kažem, svi se sjure na mene. Molim te ruku izvadi kada pričaš - rekla je Zorica.

- Ovo kao interventna je*te - skočio je Desingerica.

- Ako budeš obuzdao talenat i želju, glasaću za tebe, ali ne mogu da se prepirem ovde sa ostalim članovima žirija. Nikada se ne mešam, ali nekultura i nevaspitanje dominiraju - rekla je Zorica.

Priznala razloge zbog kojih je uputila oštre reči mlađoj koleginici

Odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković i dalje privlači veliku pažnju javnosti, a Brunclikova je otvoreno prokomentarisala žiri „Pinkovih zvezda“ i priznala razloge zbog kojih je uputila oštre reči mlađoj koleginici.

- Ja moram da kažem da nisam razmišljala da li treba da se priključim žiriju jer je kontraverzan momak tamo, konkretno Desingerica. On je predivan prema meni, veoma je kulturan, prema meni je suzdržan, a to što on radi, radi za sebe. Sa druge strane, Jelenu nisam poznavala kao ovo što je sada, jesam je znala kada je bila detence, aj sam sarađivala sa njenom mamom Divnom. Iskreno bilo je davno kada sam ja išla kod Divne u emisiju,a tamo me je sačekala mala Jelena i divna mi je rekla da želi da se upozna sa mnom, ona ima veliko poštovanje prema meni, i iskreno poštujem i ja nju. Bosanac je neko ko baci strelicu, ali povuče, i on me poštuje zbog Miroljuba -rekla je Zorica u "Premijeri Vikend Specijal", a potom se dotakla i napada na Viki:

- E sada što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsečem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio pre emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gde je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati "Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao", onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira.

