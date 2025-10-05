Slušaj vest

Voditeljka Ana Radulović veoma je aktivna na Instagramu gde redovno deli svoje fotografije u raznim izdanjima.

Ana je sada objavila fotografiju u haljini sa prorezima na grudima i stomaku sa dubokim šlicom, a ova haljina istakla je njenu vitku figuru.

Podsetimo, voditeljka je godinama bila u braku sa pevačem Mirčetom Radulovićem, sa kojim je dobila sina.

Mnogo se govorilo o tome da li će voditeljka vratiti devojačko prezime, a onda je jednom prilikom za medije rekla slede:

- Ne mogu da verujem da se pojedini ljudi bave time da li sam zadržala muževljevo prezime ili ne. Od rođenja pa do udaje bila sam Živojinović, a kasnije Radulović, i uopšte ne znam zašto bih sada vraćala devojačko prezime - rekla je ona.

"Mislila sam da mi je on prijatelj za ceo život"

Inače, Ana je svojevremeno ispričala i da joj je veoma teško pao razvod.

- Teško mi je pao razvod, ali sam u korektnim odnosima sa bivšim. Mislim da je to moj prijatelj za ceo život, kao i ja njegov. O njemu mogu samo najlepše da ti pričam. Deset godina smo bili zajedno, ali ja stvarno nemam šta loše da kažem. Uglavnom se ljudi razvode sa nekim lošim pričama, imala sam u svom okruženju razne slučajeve, hvala Bogu mi smo se mirnim putem razišli - kaže Ana Radulović i dodaje da nikada nije sumnjala u Mirčeta.

- Nikada nisam bila previše ljubomorna i posesivna i nikada nisam imala problem sa njegovim poslom. Nikada ga nisam pozvala kad je na nastupu ili na svirci. Nikada ga nisam proveravala, što se toga tiče mirno je živeo. Mirčetu je palo teže kad sam postala voditeljka zato što me on nije upozao takvu. Nikada mi nije rekao da mu to teško pada, ali nije bio za to da se bavim javnim poslom jer je i sam prolazio kroz razne situacije kad je ušao u taj svet. Mislim da je bio zaštitnički nastrojen, ne mislim da je mislio nešto loše kad mi kaže da nešto ne bi voleo - rekla je voditeljka u emisiji "Bunker".

