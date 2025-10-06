"DOKTORKA MI JE REKLA DA BIH UMRLA ZA 20 MINUTA" Stanija otkrila da joj je život bio u opsnosti, a sve zbog estetske promene na licu
Stanija Dobrojević, čiji se dečko Asmin Durdžić trenutno nalazi u "Eliti 9", ispričala je kako joj je jednom prilikom život bio u opasnosti. I to zbog hijalurona.
Prva starelta u Srbiji, nikada nije krila da je pristalica estetskih promena na licu i telu, te je i sama dosta toga korigovala, gostovala je u podkastu "Bunker" kod Lune Đogani i ispričala kako se upravo zbog želja za promenom jednom prilikom našla u životnoj opasnosti.
Alergija izazvala reakciju
- Bila sam kod doktorke Milice da radim lice, ona je jedina kojoj smem da se poverim.. Međutim, alergična sam na hijaluron i kad me je bockala imala sam reakciju kao kad nekoga ujede pčela - prisetila se Stanija i nastavila:
- Hvala Bogu što je prava doktorka, automatski je reagovala i dala mi onu injekciju da dođem sebi, da sam se našla u drugom salonu dok oni pozovu pomoć ja bih otišla na drugi svet. Ozbiljno, doktorka mi je rekla da bih umrla za 20 minuta.
Prošla golgotu zbog veze s Asminom
Podsetimo, Stanija je sa Asminom dve godine u vezi. Zbog te ljubavi prošla je pravu golgotu jer ju je Durdžićeva bivša partnerka Aneli Ahmić, sa kojom ima ćerku, optužila da joj ga je ukrala.
Danas, Stanija je daleko od te priče i pokušava da sačuva svoj mir nakon višebrojnih napada. "Rat" sa Aneli i njenom porodicom Asmin sam vodi dok je u rijalitiju, ali je, kako tvrde fanovi ovog programa, svojim odnosom s Minom Vrbaški ugrozio vezu sa Stanijom.
Završio u krevetu s Minom Vrbaški
Njih dvoje su, naime, sve bliži jedan drugome, a pre dva dana su završili zajedno u krevetu ispod pokrivača. Na ovaj postupak svog dečka Dobrojevićeva se još uvek nije oglasila.