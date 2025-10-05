Slušaj vest

Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, već duže vreme otvoreno govori o izazovima i iskustvima koje nosi život sa autizmom, budući da njen sin Naum iz prvog braka ima ovaj razvojni poremećaj.

Ona se često oglašava putem društvenih mreža, deleći korisne informacije, lična iskustva i podršku drugim roditeljima. Ovog puta, Jelena je sa svojim pratiocima podelila vest da je uspela da nabavi specijalan lek iz Amerike, u koji polaže velike nade.

Naime, Jelena je na svom Instagram nalogu podelila informaciju da je njen prvu dozu popio juče te da će redovno deliti sve promene i napredak kako bi pomogla i drugima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

"U Srbiji vam još niko neće prepisati lek Leucovorin. Ima ga u slobodnoj prodaji, ali se ne isporučuje u Srbiju. Možete ga naručiti u bilo koju evropsku zemlju u kojoj imate nekoga", napisala je Jelena na svom nalogu, pa dodala:

"Fajzerov Leucovorin je preskup – 10 tableta od 15 mg košta oko 150 evra.

Počinje se sa dozom od 5 mg, a maksimalna doza je 2 mg po kilogramu telesne mase. Naum ima 30 kg, što znači da je njegova maksimalna doza 60 mg.

'Lek za autizam' je igra reči. To ne znači da su otkrili nešto što će 'oporaviti' decu, već su u tretman autizma uključili supstancu koja je registrovana kao lek.

Mi smo počeli juče, sa minimalnom dozom. Dakle, danas smo drugi put uzeli 5 mg. Možda bude super, možda ne bude apsolutno ništa. Javiću vam…" napisala je Jelena iskreno.

Prve znake primetila kad je imao dve i po godine

Podsetimo, Jelena Radanović, jednom prilikom je ispričala da njen sin iz prvog braka Naum ima autizam i prve znake ovog razvojnog poremećaja primetila je kada je njen naslednik imao dve i po godine.

Jelena, naime, često putem Instagram profila odgovora na pitanja koja zanimaju njene pratioce u vezi sa ovom temom, a kako je otkrila planira u budućnosti da napiše i knjigu o tome.

Radanovićka je nedavno istakla da je Naum počeo da govori tek sa pet godina, ali ne tečno i razgovetno i da su najveći problem imali tokom njegove druge i treće godine.

- Naum je počeo da govori sa pet godina i to uglavnom za svoje potrebe. Govor je štur, ali se smatra verbalnim autizmom. Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio. Sa tri godine je bio ugašen. Bio je kao telo iz kog je neko isisao dušu. Radio je sve što ne treba da rade zdrava deca, a nije radio apsolutno ništa što bi trebalo da radi zdravo dete. Radili smo sve moguće detokse i protokole, razne alternativne tretmane, transplataciju matičnih ćelija... Uvek više stvari istovremeno. Od svega što smo radili očekivala sam pet posto samo, smatrajući da će ukupan rezultat da bude zadovoljavajući, ali čarobna pilula ne postoji - napisala je Jelena.

