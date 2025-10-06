Slušaj vest

Legendarni pevač narodne muzike Radiša Urošević ocenjivao je pevače veterane u emisiji „Nikad nije kasno“. Pre snimanja emisije, Radiša je iskreno govorio o karijeri dugoj pedeset godina, ali i o porodici.

Na samom početku razgovora istakao je da mu je velika čast što se ponovo našao u žiriju kultne emisije.

-Veoma sam dobro i moram da kažem da sam počastvovan time što sam u jednoj od emisija u ovom predugom serijalu. Stvarno kultna emisija, veoma gledana. Moj stav je da onaj pevač koji ne bude na bilo koji način u ovoj emisiji, dosta toga je izgubio. Ja sam drugi put u žiriji i po mojoj proceni mislim da će biti oko deset miliona gledalaca širom sveta što u emitovanju, ali i na ostalim platforama – rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Radiša Urošević Foto: RTS/Printscreen, Kurir Televizija

Tajna dugovečnosti pesme "Rado moja bela"

Njegova pesma „Rado moja bela“ često se izvodi u takmičenjima, a on je otkrio u čemu je tajna trajanja te, ali i mnogih drugih njegovih pesama.

-Tajna je što je izuzetno dobar tekst te pesme pre svega, dobra melodija i moja interpretacija. Za divno čudo ni ja se nisam usudio da je presnimim u nekom novom aranžmanu. Mislim da bi pesma izgubila dušu koju je dobila 1982. godine. A i dan danas nema veselja na kome ja pevam ili moje kolege, da se ne traži ta pesma – kazao je Radiša.

Pevač je javno uputio i savet mladim kolegama koji su tek na početku karijere.

Protivnik kavera

- Preporučujem mladim kolegama da vode računa kod teksta, da snimaju prave pesme i da to bude u duhu nekog našeg podnevlja i našeg melosa. Nisam za to da se snimaju kaveri, mislim mogu da se snime, ali to nije to. Narod prepoznaje ono što je pravo, može dosta toga da se izgubi snimajući kavere. Treba da vode računa šta snimaju i da rade sa pravim saradnicima. Da se ne ide na agresiju, nego na neke, lepe melodije. Rekao bih mladim pevačima da više slušaju moju generaciju ili starije pevače od mene Cuneta, Tozovca, Marinka Rokvića i da se trude da pevaju kako su oni. I da pokušaju da uđu u Radio Beograd i da ostave nešto zauvek, trajno – istakao je pevač.

Foto: Petar Aleksić

Unuke uči izvornim pesmama

Njegove unuke su talentovane za muziku, a Radiša je otkrio na koji način ih uči da pevaju izvorne narodne pesme.

- Obe unuke dobro pevaju. Trudim se da uvek kažem neku pesmu na koju treba da obrate pažnju. Rekao sam im da za svaku pesmu koju im kažem da nauče, a nauče je, dobiće od mene po sto evra. One se trude, tekst nauče nekako, ali melodiju malo teže. To su na primer pesme "Bolna leži Anđelija mlada’", koja je dosta zahtevna pesma, to je Merima otpevala maestralno. Rekao sam kad to nauče da će dobiti po sto evra. One me gledaju, pa kažu da znaju tekst, a kada pitam melodiju, one krenu, ali ima vremena, naučiće – dodao je Radiša.

Foto: Petar Aleksić

U razgovoru se dotakao i Joce Savića, šefa orkestra „Nikad nije kasno“ koji je negov sugrđanin.

-Malo je ono što bih ja o Joci rekao. O njemu kao muzičaru ne znam šta da kažem, čovek svira ne znam koliko instrumenata, i to ne svira onako da otaljava, nego sve svira maestralno. Ponosan sam na njega, poznajem ga dugi niz godina, kada je bio mlad i kada je obožavao da vozi motor. Joca je vanserijski muzičar – zaključio je pevač, a video pogledajte na početku teksta.

Kurir/Grandonline