Slušaj vest

Pevač Darko Lazić ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio stari snimak nesreće u kojoj je sleteo s puta u njivu.

Na snimku se vidi potpuno uništen automobil u njivi, dok je drugi već bio postavljen za šlepovanje.

- Je l' ja možda ne znam da vozim? Odlično znam da vozim, to svi dobro znaju da sam ja odličan vozač - rekao je Darko kroz smeh, dok je kamera pokazivala slupane automobile.

Vratio se u studio

Podsetimo, Nakon saobraćajne nezgode koja se nedavno dogodila kod Novog Beograda, u kojoj su on i njegova supruga zadobili lake telesne povrede, Darko Lazić se uspešno oporavio i vratio muzici.

Jedan deo pesme koja izlazi uskoro!!! - Napisao je Darko na svom Instagram nalogu

Posle perioda oporavka i šoka koji je izazvao udes, pevač je odlučio da svoju energiju usmeri na karijeru i stvaranje.

Trenutno provodi dane u studiju, gde intenzivno radi na novim pesmama koje će uskoro predstaviti publici.

1/9 Vidi galeriju Darko Lazić kuva gulaš Foto: Printscreen/Instagram

Novi detalji istrage

Podsetimo, kako Kurir nezvanično saznaje, u okviru istrage koju III OJT u Beogradu vodi u vezi saobraćajne nesreće u kojoj su povređeni pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, Darko Lazić je u četvrtak bio u Upravi saobraćajne policije, gde je dostavio svoju izjavu, lekarski izveštaj iz bolnice kao i vozačku dozvolu izdatu u Češkoj Republici i odredjenu dokumentaciju

Predmet je sada kompletiran i prosledjena na dalje postupanje III OJT koji dalje vodi predmet

Darko Lazić ponovo u studio