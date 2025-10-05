Stari snimak nesreće ponovo šokira javnost: Darko Lazić već tada jedva izvukao živu glavu! (VIDEO)
Pevač Darko Lazić ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio stari snimak nesreće u kojoj je sleteo s puta u njivu.
Na snimku se vidi potpuno uništen automobil u njivi, dok je drugi već bio postavljen za šlepovanje.
- Je l' ja možda ne znam da vozim? Odlično znam da vozim, to svi dobro znaju da sam ja odličan vozač - rekao je Darko kroz smeh, dok je kamera pokazivala slupane automobile.
Vratio se u studio
Podsetimo, Nakon saobraćajne nezgode koja se nedavno dogodila kod Novog Beograda, u kojoj su on i njegova supruga zadobili lake telesne povrede, Darko Lazić se uspešno oporavio i vratio muzici.
Jedan deo pesme koja izlazi uskoro!!! - Napisao je Darko na svom Instagram nalogu
Posle perioda oporavka i šoka koji je izazvao udes, pevač je odlučio da svoju energiju usmeri na karijeru i stvaranje.
Trenutno provodi dane u studiju, gde intenzivno radi na novim pesmama koje će uskoro predstaviti publici.
Novi detalji istrage
Podsetimo, kako Kurir nezvanično saznaje, u okviru istrage koju III OJT u Beogradu vodi u vezi saobraćajne nesreće u kojoj su povređeni pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, Darko Lazić je u četvrtak bio u Upravi saobraćajne policije, gde je dostavio svoju izjavu, lekarski izveštaj iz bolnice kao i vozačku dozvolu izdatu u Češkoj Republici i odredjenu dokumentaciju
Predmet je sada kompletiran i prosledjena na dalje postupanje III OJT koji dalje vodi predmet
