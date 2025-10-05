Slušaj vest

Pred sam kraj emisije "Pinkove Zvezde" došlo je do rasprave između Jelene Karleuše i Desingerice, te je tako Karleuša ostala šokirana kada je čula tekst jedne Desingericine pesme.

- Ognjene, je l' si znao da postoji pesma: "Kažu da sam narkoman" - rekla je Karleuša.

- Kako ne znam - rekao je Ognjen.

- Jeco, to ima 11 miliona za mesec dana - rekao je Desingerica.

Desingerica i Jelena Karleuša  Foto: Printsceen /instagram

- Ko peva ovo - pitala je Karleuša.

- To pevam ja, Đekson i ja - rekao je Desingerica.

- Ja nisam znala da postoji ova pesma, izvinjavam se - rekla je Karleuša.

- Ja pravim sa svojim prijateljem pesmu, al ja kao treniram, nisam narkoman - rekao je Desingerica.

