KARLEUŠA ČULA DESINGERICINU PESMU PA SE UMALO SRUČILA SA STOLICE! Nije mogla da veruje da izgovara ove reči: On joj prišao, uhvatio za ruku, a onda...
Pred sam kraj emisije "Pinkove Zvezde" došlo je do rasprave između Jelene Karleuše i Desingerice, te je tako Karleuša ostala šokirana kada je čula tekst jedne Desingericine pesme.
- Ognjene, je l' si znao da postoji pesma: "Kažu da sam narkoman" - rekla je Karleuša.
- Kako ne znam - rekao je Ognjen.
- Jeco, to ima 11 miliona za mesec dana - rekao je Desingerica.
Desingerica i Jelena Karleuša Foto: Printsceen /instagram
- Ko peva ovo - pitala je Karleuša.
- To pevam ja, Đekson i ja - rekao je Desingerica.
- Ja nisam znala da postoji ova pesma, izvinjavam se - rekla je Karleuša.
- Ja pravim sa svojim prijateljem pesmu, al ja kao treniram, nisam narkoman - rekao je Desingerica.
