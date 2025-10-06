Slušaj vest

Mira Škorić je preko tri decenije na estradnoj sceni, a vlasnica je i nekoliko vanvremenskih hitova koji se i danas pevaju. Važila je za pevačicu britkog jezika i oštrog stava, a nedavno je govorila o opakoj bolesti koju je uspela da pobedi.

Malo ko se seća kako je Mira izgledala na početku karijere, a mnogi kažu da se nije mnogo promenila.

Mira Škorić nekada:

1/7 Vidi galeriju Ovako je Mira Škorić nekada izgledala Foto: Printscreen/YT, Instagram printscreen/estradnimuzickivremeplov, Printscreen

Na samom početku je imala crvenu kosu koju je ubrzo ofarbala u crnu boju, a taj imidž je obeležio najveći uspeh u njenoj karijeri i najveće hitove koje je tada otpevala.

Kroz godine je zadržala vitku liniju, te i danas izgleda kao da je vreme za nju stalo. Boja kose je nešto svetlija, a mnogi kažu da se nije mnogo promenila.

Mira škorić danas:

1/9 Vidi galeriju Mira Škorić danas Foto: Printscreen Instagram - miraskori, Printscreen Instagram - miraskoric, Kurir Televizija

Razočarana u kolege

Podsetimo, Mira je nedavno priznala da su je kolege sa estrade razočarale kada se borila sa opakom bolešću.

- Desila se moja bolest i odsustvo, borba za život, čoveče. Onda sam shvatila da na estradi ima vrlo malo dobrih ljudi. Najbliže okruženje je tada reklo: "Ona više neće moći da peva!" Mene su živu sahranjivali, četiri puta sam operisana na onkologiji. Mislili su da se neću izboriti, ali ja sam kao feniks, dižem se i padam. Život me je baš šibao i lomio - rekla je Mira.

"Nisam prepoznala da imam karcinom"

Kako je objasnila, ona nije ni slutila da ima karcinom.

- Nisam prepoznala da imam karcinom. Ja sam došla u vrlo završnu fazu bolesti, primetila sam temperature koje su se pojavljivale, kao i umor bez umora. Sve je bilo u redu, i krvna slika, sve. Nažalost, vrlo sam se družila na onkologiji. Četiri puta sam operisana. Malo-malo pa operacija, pa terapije... Imala sam i hemioterapije, ali ne mogu da pričam o tome - rekla je Mira Škorić sa suzama u očima.

Kurir / Hypetv.rs

Pogledajte dodatni snimak: