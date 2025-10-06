Slušaj vest

Mnogi ne znaju da je Ljiljana Mijatović, nekadašnja glumica poznata po ulozi u filmu "Beštije", 1980. godine dobila ćerku Anđelu iz veze sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Zahvaljujući svom izgledu i šarmu, važila je za jednu od najlepših žena tog vremena, ali se pre mnogo godina povukla iz javnosti.

Nakon više od četiri decenije tišine, Ljiljana je tek nedavno odlučila da po prvi put otvori dušu i progovori o svom životu i porodici.

Na odluku da se konačno obrati javnosti presudno je uticala njena ćerka Anđela, koja je ranije, u jednom intervjuu, podelila svoja lična sećanja na pokojnog oca. U ekskluzivnom razgovoru za Jutjub kanal "Istinite priče", Ljiljana je otvoreno govorila o svojoj vezi sa Arkanom, majčinstvu, kao i o odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović, otkrivši do sada nepoznate detalje i ličnu stranu priče koja je godinama ostajala daleko od očiju javnosti.

"Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Ja sam kao devojčurak sa 15 godina odlazila na matine u 'Cepelin'. To je tada bilo u modi subotom i nedeljom. Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bi se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima. Pričali bi o svemu i svačemu. On je tada bio nešto sasvim drugo, nego što ga ljudi znaju kasnije. Često je putovao i vraćao se, a razlog zašto smo mi bili tako prisni je taj, što sam ja uvek znala gde se on nalazi, jer mi se uvek javljao telefonom. Njegova mama Slavka je uvek mene zvala da pita gde je i da li je dobro", započela je priču Ljiljana i otkrila detalje njihove romanse.

"Arkan je voleo poeziju, stalno me je terao da recitujem Desanku Maksimović, kao i 'Tatjanino pismo Onjeginu', što sam uvek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitujem. Bio je romantičan i duhovit. Kada se Anđela rodila u Narodnom frontu, imala sam težak porođaj. Posle nekih dva-tri sata došao je kod mene direktor tog odeljenja i pita me da li sam ja Ljiljana Mijatović i da me zove muž. Ja sam bila u čudu, jer sam znala da je u zatvoru. Javljam se ja i čujem njegov glas: 'Dušo, moja lepotice, kako ste?'. Bila sam šokirana, mislila sam da su ga pustili, a on mi kaže da su digli pobunu u zatvoru i da drže zarobljenog direktora, kako bi mi telefonirao, jer nije mogao da bude pored mene", prisetila se bivša glumica.

Arkanovo pismo upućeno Ljilji

Arkanovo pismo u kojem opisuje sreću što je postao otac Anđela je nedavno javno objavila, uz fotografije iz perioda najranijeg detinjstva.

- Mila moja Ljiljo i slatka tatina Anđela. Srce moje, joj što sam srećan samo da znaš. Kada sam ti čuo glas toliko sam se usrećio, da pojma nemaš. Mila moja, kako si mi se porodila lepo i tako veliku devojčicu rodila. Samo da ste mi vas dve žive i zdrave, a ostalo nije važno. Ljubavi moja, glas sam ti čuo i rastopio se od miline. Takva sreća vredela je svih muka i nerviranja. Juče sam te zvao i nisam mogao nikako da te dobijem, pa sam izludeo. Ali, sada je sve u redu jer se radujem kao lud i trljam ruke od silne radosti - ovim rečima počinje Arkanovo pismo koje otkriva i njegove planove za budućnost.

- Moramo da se uzmemo što pre. Kao prvo, da se prizna očinstvo i detetu da ime, a onda da pravimo svadbu. Crnogorska svadba ima da bude. To što si pred porođaj dala lekarima 'za kafu', to si dobro uradila. Glavata je porodica Ražnatović, nego šta! 53 cm i 3.800 grama, to se zove napredno dete, da nam je živo i zdravo. Biće to prava lepotica. U to sam siguran. Rekla si mi da si mi sve o porođaju objasnila u pismu, pa jedva čekam da ga dobijem.

Dalje se osvrnuo i na odnos koji je Ljiljana imala sa njegovom majkom.